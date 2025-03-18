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Прикамье пришпоривает проект

Правительство края выделяет 100 млн рублей на собственный ипподром

Краевые власти выделяют из бюджета первые 100 млн руб. на строительство собственного ипподрома, который разместится в поселке Ферма. Планируется, что комплекс станет площадкой для крупных мероприятий. С 2016 года федерация конного спорта Пермского края намеревалась возвести там конноспортивное сооружение за счет собственных средств и частных вложений, но в итоге проект так и не был реализован из-за недостаточного финансирования. Недостроенные конструкции будут использованы в новом проекте. Коневладельцы заявляют, что нуждаются в ипподроме, поскольку сейчас вынуждены тратить большие средства на вывоз лошадей в другие регионы для проведения спортивных испытаний. Спортсмены уверены, что ипподром необходим для комплексного развития коневодства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Правительство Пермского края планирует предусмотреть в краевом бюджете дополнительные финансовые средства на строительство ипподрома в поселке Ферма. Как заявила на вчерашнем комитете по развитию инфраструктуры министр финансов Прикамья Екатерина Тхор, в 2025 и 2026 годах на его создание планируется ежегодно направлять по 50 млн руб. Реализация всего проекта потребует дополнительных средств, которые предполагается привлечь в том числе от коневладельцев.

В ходе обсуждения деталей будущего конноспортивного объекта министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отметила, что проектную документацию планируется разработать в течение трех месяцев. При этом некоторые части ипподрома будут реализованы по быстровозводимым технологиям. Кроме двух дорожек — беговой и скаковой — в конноспортивном комплексе также появятся модульные зрительские трибуны. Министр не исключила, что в дальнейшем ведомство рассмотрит возможность создания дополнительных площадок. «В концепции развития ипподрома мы закладываем его эксплуатационные возможности, для того чтобы он стал площадкой для проведения крупных мероприятий»,— подчеркнула глава минспорта.

В краевом минспорте добавили, что запланированные бюджетные средства в размере 100 млн руб. будут направлены на обустройство бегового круга, который станет только «первоначальным шагом» строительства ипподрома. «По мере реализации проекта также планируется привлекать и средства коневладельцев»,— пояснили в министерстве.

Планы по строительству ипподрома в поселке Ферма появились еще в 2016 году. Проект был включен в перечень региональных инвестпроектов. Сумма вложений тогда оценивалась в 128 млн руб. Инвестором выступила федерация конного спорта Пермского края, еще 55 млн руб. безвозмездно выделил MallTech (девелопер ТРК «Планета»). Тогда была подготовлена проектно-сметная документация, произведен ряд работ. Однако реализация проекта неоднократно переносилась из-за нехватки дополнительных средств и из-за пандемии COVID-19. В 2020 году краевые власти указали на то, что строящийся ипподром в итоге не подойдет для полноценных испытаний племенных лошадей из-за небольшого диаметра круга. В частности, ряд коневладельцев высказывали мнение, что заявленные параметры беговой и скаковой дорожек не соответствуют требованиям.

Ранее ипподром в Перми находился на шоссе Космонавтов, 162. В 2012 году столичный застройщик «РосЕвроДевелопмент» (РЕД, после ребрендинга — MallTech) выкупил у владельца ипподрома — ООО «Конкур-Пермь» земли на шоссе Космонавтов. В 2014-м ипподром был закрыт и демонтирован. На его месте MallTech возвел ТРК «Планета».

Как сообщил «Ъ-Прикамье» президент федерации конного спорта Пермского края, бизнесмен Александр Кузовлев, участок, на котором началось возведение ипподрома, будет вновь передан краевым властям. Ранее он находился в долгосрочной аренде у федерации. На этом месте с использованием всех возведенных конструкций и возобновится строительство конного объекта. По словам господина Кузовлева, протяженность бегового круга может составить 800 м, скакового — 1000 м, что «соответствует всем необходимым требованиям и после запуска позволит проводить все виды испытаний». Кроме этого, рядом с будущим ипподромом планируется обустройство конюшни. «Конная индустрия — это своеобразная культура, имеющая многовековую историческую основу. Возведение многофункционального конного центра не только укрепит эту культуру, но и поспособствует развитию коневодства и конного спорта в регионе»,— уверен глава федерации.

Отметим, на данный момент в Пермском крае насчитывается более 35 конноспортивных объектов. В основном это частные конюшни и конные клубы в Кондратово, Залесной, Мошнях, Скобелевке и других населенных пунктах региона.

Пермские коневоды говорят, что отсутствие ипподрома в регионе влияет на финансовое состояние местных конноспортивных центров. Владелец Юго-Камского конноспортивного клуба Михаил Бакилин считает, что без ипподрома невозможно проведение необходимых испытаний для спортивных лошадей. Для этого коневоды вынуждены вывозить лошадей в Свердловскую область или в Удмуртскую Республику. «Нам приходится без сторонней поддержки вывозить лошадей в соседние регионы на собственные средства. Недавно такая поездка обошлась в 80 тыс. руб., что для конных клубов является немаленькой суммой»,— пояс­нил коневод.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства по разведению лошадей, обладательница Кубка губернатора Пермского края по скачкам Анастасия Ушакова считает, что ипподром необходим для комплексного развития коневодства и регионального сельского хозяйства в целом. По мнению эксперта, небольшие дорожки поспособствуют более зрелищным скачкам, так как лошади будут пробегать рядом с трибунами.

Михаил Бакилин добавил, что бюджет в размере 100 млн руб.— «вполне достаточная сумма для обустройства регионального ипподрома». Вместе с тем экс­перт уверен, что для более эффектных скачек лучше обустроить одну общую дорожку, но сделать ее в большем диаметре.

Анастасия Леонтьева

  • Коммерсантъ (Пермь) №49 от 19.03.2025, стр. 8