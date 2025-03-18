Bloomberg: Путин назвал условием перемирия прекращение поставок оружия Украине

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на прошлой неделе назвал условием приостановки боевых действий прекращение поставок оружия Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на европейские и российские источники. При этом требование российского президента касаются только периода перемирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам двух источников Bloomberg, Москва добивается полного прекращения поставок оружия Украине от ее союзников, но «минимальная цель» — договориться о прекращении военной помощи со стороны США. Собеседник Bloomberg, знакомый с российской позицией, подчеркнул, что Владимир Путин стремится «к временной приостановке поставок оружия». Предполагается, что помощь может возобновиться после заключения мирного соглашения, в котором от Украины потребуют ограничить свой военный потенциал.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что «Европа очень не хочет соглашаться» на блокировку поставок Украине во время перемирия, чтобы избежать рисков перевооружения российской армии.

18 марта состоится телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний обещал созвониться с российским коллегой вскоре после переговоров США и Украины в Джидде. По их итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Владимир Путин говорил, что Россия согласна с этим предложением, но необходимо учесть несколько нюансов, в том числе: гарантии, что Украина не использует это время для получения нового оружия или принудительной мобилизации.

О переговорах России и США по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян