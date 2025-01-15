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Коммерсантъ FM
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По пряной лавочке

Производители специй начали повышать цены

Резкий рост стоимости сырья на рынке пряностей стимулирует производителей повышать отпускные цены на приправы. За прошлый год они увеличились в среднем на 9–30%, а с февраля 2025 года один из крупных участников рынка — российское подразделение австрийской Kotanyi планирует новое повышение. Пряности производят небольшие фермерские хозяйства, которые острее, чем крупный бизнес, реагируют на погодные изменения.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ООО «Котани» (занимается поставками и реализацией в России продукции австрийской Kotanyi) уведомило ритейлеров о повышении с 24 февраля отпускных цен, следует из письма компании (есть у “Ъ”). Его получение подтвердил собеседник “Ъ” в одной из торговых сетей, указав, что новый прайс-лист от компании пока не пришел. Он добавил, что речь о наиболее крупном из представленных в рознице производителе: остальной ассортимент формируют небольшие компании.

В российском представительстве Kotanyi “Ъ” оперативно не ответили. Также поступил другой производитель — «Проксима» (бренд «Приправыч»). В Nestle (бренд Maggi) и Unilever (Knorr) от комментариев отказались. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов пояснил, что за последний год потребительские цены на черный перец (горошек) выросли на 9,3% год к году, составив к декабрю 2024 года 2 тыс. руб. за 1 кг.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что отпускные цены производителей специй в целом за год выросли на 30%, перед новым годом динамика ускорилась из-за негативных прогнозов на урожай в Бразилии и Вьетнаме.

Сейчас он видит предпосылки для роста цен на черный перец.

«Котани» в своем письме указывает, что существенный рост цен в прошлом году произошел почти на все значимое сырье. Черный перец подорожал вдвое из-за снижения урожайности во Вьетнаме и Бразилии: помимо засухи сказалась переориентация фермеров на кофе и какао. Ураган в Гватемале, указывают в «Котани», сломал многие деревья душистого перца, и цена достигла исторического максимума. Урожай куркумы в Индии сократился на 35% из-за дождей. Жара в Египте способствовала росту стоимости майорана и базилика, в Турции подорожали лавровый лист и орегано.

Погодные колебания, возникающие из-за глобальных климатических изменений, сильно влияют на мировой рынок, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов. Пряности, по его словам, производят небольшие хозяйства: крупному бизнесу сегмент неинтересен. У таких игроков меньше возможностей для развития агротехнологий, и любые погодные катаклизмы влияют на них сильнее. Аналогичным примерном господин Сизов называет какао-бобы: их тоже выращивают небольшие хозяйства, и два года неурожая привели к кратному увеличению стоимости.

В «Котани» указывают на установление спекулятивно высоких цен на чеснок из-за снижения урожая вдвое по итогам 2024 года.

Гендиректор «Технологии роста» Тамара Решетникова поясняет, что на российском рынке чеснока высокая доля импорта — около 80%, в основном из Китая. Эксперт замечает, что в России растет доля локального посевного и посадочного материала всех культур, но у него меньшая урожайность и устойчивость к вредителям.

Дмитрий Леонов говорит, что на стоимость специй влияют и общеэкономические факторы: рост кредитной нагрузки, удорожание логистики, повышение тарифов естественных монополий, затрат на персонал. «Ни один поставщик не заинтересован в необоснованном повышении цен, это чревато потерей товарооборота»,— замечает он.

Согласно подсчетам аналитической компании «Нильсен», за январь—ноябрь 2024 года продажи приправ и специй выросли в натуральном выражении на 1,5% год к году, в денежном — на 12,9%. В 2023 году аналогичный прирост составил 4,1% и 7,6% соответственно.

Александра Мерцалова; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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