Операторы заняли пути

На рынке оперирования вагонами сохраняются тренд к консолидации и прежние лидеры. Возглавляют рейтинг 2024 года Первая грузовая компания (ПГК) и Федеральная грузовая компания (ФГК), на третьем месте обосновался «Деметра-Холдинг», а первой по грузообороту и второй по перевозкам стала Национальная транспортная компания (НТК). В 2025 году аналитики прогнозируют рост конкуренции на фоне сокращения задействованного в перевозках парка, снижение закупок новых типовых полувагонов, а также рост интереса к инновационным полувагонам и фитинговым платформам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Тройка лидеров рынка оперирования железнодорожным подвижным составом не изменилась по итогам 2024 года, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top. Первое место занимает ПГК, сменившая в конце года владельца. Компания лидирует по объему перевозок, уступая находящейся на втором месте ФГК (входит в ОАО РЖД) и «Деметра-Холдингу» по размеру парка в собственности и управлении. НТК (входит в СУЭК) опережает ФГК по грузообороту. На третье место вышел и уверенно его удерживает «Деметра-Холдинг», парк которого стал вторым по величине.

Продолжается консолидация и укрупнение операторских компаний. Доля парка в управлении у топ-3 операторов выросла на 2 процентных пункта (п. п.), до 23,4%, а топ-10 — сократилась на 0,8 п. п., до 50,1%. То же касается и парка в собственности: доля топ-3 выросла на 0,7 п. п., до 20,8%, топ-10 — снизилась на 0,1 п. п., до 45,4%. Топ-3 рейтинга совершали и наиболее масштабные закупки нового парка. Так, следует из рейтинга, «Деметра-Холдинг» приобрел 7,3 тыс. зерновозов и 4,5 тыс. полувагонов, ПГК — 1,6 тыс. полувагонов и 0,8 тыс. крытых вагонов. ФГК, пояснил “Ъ” ее гендиректор Андрей Дреничев, для восполнения выбывающего парка, обеспечения госнужд, задействования платформ и развития новых сегментов рынка приобрела 1,3 тыс. полувагонов, 961 универсальную платформу с фитинговыми упорами и 3,4 тыс. специализированных контейнеров.

Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место в целом По количеству вагонов 2024 2023 По перевозкам По грузообороту В собственности В управлении ПГК 1 1 1 2 3 3 ФГК 2 2 3 4 1 1 «Деметра-Холдинг» 3 3 7 7 2 2 НТК 4 8 2 1 7 4 Globaltrans 5 5 5 6 5 6 «Трансойл» 6 6 4 5 6 7 «Модум-Транс» 7 7 6 3 12 5 «Атлант» 8 9 8 9 4 8 «Уголь-Транс» 9 10 10 8 11 12 «Нефтетранссервис» 10 4 6 12 8 10 «Трансконтейнер» 11 11 13 10 9 9 «Газпромтранс» 12 13 15 15 14 11 RailGo 13 12 14 16 10 13 «Новотранс» 14 14 12 11 13 14 «Первый промышленный оператор» 15 16 9 20 15 15 «ЛУКОЙЛ-Транс» 16 15 17 21 — 16 «Евросиб СПб» 17 18 23 23 18 22 «Транспортные технологии» 18 17 20 19 24 17 FESCO 19 19 22 13 16 21 «Апатит» 20 22 16 18 19 27 Открыть в новом окне Источник: Infoline Rail Russia Top.

Господин Дреничев пояснил “Ъ”, что в 2024 году ФГК сосредоточилась на максимальном удовлетворении потребностей экономики и государства в обеспечении вагонами перевозок стратегических и социально значимых грузов и реализации проектов по разработке нового подвижного состава. По его словам, доля вагонов в рабочем парке (в исправном состоянии) превысила 98,4%, коэффициент задействования вагонов в оперировании и аренде составил 96%. Также, рассказал он, в рамках реализации проектов холдинга РЖД по повышению провозной способности инфраструктуры разработан, сертифицирован и допущен до эксплуатации на сети восьмиосный вагон-цистерна (двухсекционный жесткий сцеп) модели 15–1271 «Находка», а также разработаны двухсекционные восьмиосные полувагоны моделей 12–5991 «Урал» и 12–5992 «БАМ».

В ПГК отметили, что за счет формирования эффективного клиентского портфеля и усилий менеджмента компании «удалось сохранить объем перевозок на уровне 2023 года, несмотря на снижение общего объема перевозок на сети ОАО РЖД». «Мы активно работаем над сокращением порожнего пробега и увеличением доли маршрутизации,— сообщили в компании.— Так, доля отправительской маршрутизации по порожним отправкам за прошлый год составила 25%. Это позволило ПГК снизить нагрузку на инфраструктуру и сократить транспортные и эксплуатационные расходы на перевозки». В 2024 году доля затрат на порожний пробег в выручке ПГК от услуг оперирования уменьшилась до 24%, также уменьшился коэффициент порожнего пробега за счет снижения дальности порожних рейсов вследствие роста оптимизационной погрузки.

В 2025 году операторы столкнутся с масштабными вызовами, связанными со значительным сокращением задействованного в перевозках парка, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В таких условиях, по его словам, учитывая снижение перевозок на сети, значительно усилится конкуренция за крупнейших грузовладельцев и сервисные контракты. В 2024 году, говорит эксперт, ряд компаний завершил активную фазу закупок нового подвижного состава, и в 2025 году Infoline ожидает существенно более аккуратных планов закупок, особенно в сегменте типовых полувагонов.

В то же время, полагает аналитик, вырастут закупки фитинговых платформ: сегмент контейнерных перевозок, как и перевозки минеральных удобрений, характеризует динамичный рост грузооборота и погрузки, и крупнейшие контейнерные операторы возвращаются к закупкам нового подвижного состава. Также господин Бурмистров полагает, что активизируется рынок аренды инновационных полувагонов в связи с переходом с 1 апреля на согласование всех заявок при перевозке по квоте угля на экспорт из Кемеровской области в восточном направлении на инновационный подвижной состав. По его прогнозам, 2025 год будет характеризоваться и продолжением процессов консолидации: в условиях растущей конкуренции и увеличения расходов, связанных с лизингом, ставками по кредитам и ремонтом, ряд средних и малых компаний могут решить продать бизнес.

Наталья Скорлыгина