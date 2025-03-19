Операторы заняли пути
Лидеры рынка предоставления вагонов сохранили свои места
На рынке оперирования вагонами сохраняются тренд к консолидации и прежние лидеры. Возглавляют рейтинг 2024 года Первая грузовая компания (ПГК) и Федеральная грузовая компания (ФГК), на третьем месте обосновался «Деметра-Холдинг», а первой по грузообороту и второй по перевозкам стала Национальная транспортная компания (НТК). В 2025 году аналитики прогнозируют рост конкуренции на фоне сокращения задействованного в перевозках парка, снижение закупок новых типовых полувагонов, а также рост интереса к инновационным полувагонам и фитинговым платформам.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Тройка лидеров рынка оперирования железнодорожным подвижным составом не изменилась по итогам 2024 года, следует из рейтинга Infoline Rail Russia Top. Первое место занимает ПГК, сменившая в конце года владельца. Компания лидирует по объему перевозок, уступая находящейся на втором месте ФГК (входит в ОАО РЖД) и «Деметра-Холдингу» по размеру парка в собственности и управлении. НТК (входит в СУЭК) опережает ФГК по грузообороту. На третье место вышел и уверенно его удерживает «Деметра-Холдинг», парк которого стал вторым по величине.
Продолжается консолидация и укрупнение операторских компаний. Доля парка в управлении у топ-3 операторов выросла на 2 процентных пункта (п. п.), до 23,4%, а топ-10 — сократилась на 0,8 п. п., до 50,1%. То же касается и парка в собственности: доля топ-3 выросла на 0,7 п. п., до 20,8%, топ-10 — снизилась на 0,1 п. п., до 45,4%. Топ-3 рейтинга совершали и наиболее масштабные закупки нового парка. Так, следует из рейтинга, «Деметра-Холдинг» приобрел 7,3 тыс. зерновозов и 4,5 тыс. полувагонов, ПГК — 1,6 тыс. полувагонов и 0,8 тыс. крытых вагонов. ФГК, пояснил “Ъ” ее гендиректор Андрей Дреничев, для восполнения выбывающего парка, обеспечения госнужд, задействования платформ и развития новых сегментов рынка приобрела 1,3 тыс. полувагонов, 961 универсальную платформу с фитинговыми упорами и 3,4 тыс. специализированных контейнеров.
Tоп-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2024 году
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Источник: Infoline Rail Russia Top.
Господин Дреничев пояснил “Ъ”, что в 2024 году ФГК сосредоточилась на максимальном удовлетворении потребностей экономики и государства в обеспечении вагонами перевозок стратегических и социально значимых грузов и реализации проектов по разработке нового подвижного состава. По его словам, доля вагонов в рабочем парке (в исправном состоянии) превысила 98,4%, коэффициент задействования вагонов в оперировании и аренде составил 96%. Также, рассказал он, в рамках реализации проектов холдинга РЖД по повышению провозной способности инфраструктуры разработан, сертифицирован и допущен до эксплуатации на сети восьмиосный вагон-цистерна (двухсекционный жесткий сцеп) модели 15–1271 «Находка», а также разработаны двухсекционные восьмиосные полувагоны моделей 12–5991 «Урал» и 12–5992 «БАМ».
В ПГК отметили, что за счет формирования эффективного клиентского портфеля и усилий менеджмента компании «удалось сохранить объем перевозок на уровне 2023 года, несмотря на снижение общего объема перевозок на сети ОАО РЖД». «Мы активно работаем над сокращением порожнего пробега и увеличением доли маршрутизации,— сообщили в компании.— Так, доля отправительской маршрутизации по порожним отправкам за прошлый год составила 25%. Это позволило ПГК снизить нагрузку на инфраструктуру и сократить транспортные и эксплуатационные расходы на перевозки». В 2024 году доля затрат на порожний пробег в выручке ПГК от услуг оперирования уменьшилась до 24%, также уменьшился коэффициент порожнего пробега за счет снижения дальности порожних рейсов вследствие роста оптимизационной погрузки.
В 2025 году операторы столкнутся с масштабными вызовами, связанными со значительным сокращением задействованного в перевозках парка, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В таких условиях, по его словам, учитывая снижение перевозок на сети, значительно усилится конкуренция за крупнейших грузовладельцев и сервисные контракты. В 2024 году, говорит эксперт, ряд компаний завершил активную фазу закупок нового подвижного состава, и в 2025 году Infoline ожидает существенно более аккуратных планов закупок, особенно в сегменте типовых полувагонов.
В то же время, полагает аналитик, вырастут закупки фитинговых платформ: сегмент контейнерных перевозок, как и перевозки минеральных удобрений, характеризует динамичный рост грузооборота и погрузки, и крупнейшие контейнерные операторы возвращаются к закупкам нового подвижного состава. Также господин Бурмистров полагает, что активизируется рынок аренды инновационных полувагонов в связи с переходом с 1 апреля на согласование всех заявок при перевозке по квоте угля на экспорт из Кемеровской области в восточном направлении на инновационный подвижной состав. По его прогнозам, 2025 год будет характеризоваться и продолжением процессов консолидации: в условиях растущей конкуренции и увеличения расходов, связанных с лизингом, ставками по кредитам и ремонтом, ряд средних и малых компаний могут решить продать бизнес.