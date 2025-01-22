Вагоны ведут к объединению

Появились признаки консолидации Первой грузовой компании (ПГК) с «Трансфин-М» и оператором «Атлант». По данным “Ъ”, куратором процесса может стать глава «Трансфин-М», ранее первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов, который уже посетил ПГК для ознакомления с ее деятельностью. Если консолидация состоится, возникнет лидер железнодорожного рынка с 200 тыс. вагонов в управлении, который в теории сможет существенного влиять на весь рынок и его финансовые параметры. Впрочем, предупреждают собеседники “Ъ”, однозначной эффективности ожидать не следует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Создание лидера рынка оперирования железнодорожными вагонами на базе сменившей владельца Первой грузовой компании постепенно обретает очертания. Как сообщили источники “Ъ” на рынке, на прошлой неделе ПГК посетил Иннокентий Алафинов, который в сентябре 2024 года стал гендиректором «Трансфин-М». Прежде он работал в Минфине, ГТЛК, Росавтодоре, а в 2018–2020 годах был первым заместителем главы Минтранса.

Один из источников “Ъ” говорит, что целью его визита было ознакомление с деятельностью ПГК, другой — что инспекция договорной базы.

Четыре источника “Ъ” слышали, что господин Алафинов будет курировать консолидацию ПГК с «Трансфин-М».

По словам одного из собеседников “Ъ”, также готовится или состоялось назначение господина Иннокентия Алафинова гендиректором ПГК. Но источник в ПГК смену гендиректора не подтверждает.

В «Трансфин-М» от комментариев отказались. Источник “Ъ”, близкий к компании, настаивает, что информация и о назначении или новой функции господина Алафинова, и о консолидации ПГК с «Трансфин-М» категорически неверна.

Парк ПГК в управлении — 100 тыс. вагонов. Компания, более десяти лет принадлежавшая структурам Владимира Лисина, сменила собственника в ноябре 2023 года (см. “Ъ” от 3 октября 2023 года). Владельцем стало АО «Аврора Инвест», собственники которого не раскрывались. Источники “Ъ” называли бенефициарами компании Тимура и Руслана Бабаевых, последний вскоре возглавил компанию (см. “Ъ” от 30 ноября 2023 года). Сумма около 220 млрд руб., потраченная на покупку ПГК, была обеспечена финансовой гарантией, выпущенной компанией в адрес кредитора «Авроры Инвест», в качестве обеспечения в ВТБ был заложен парк. Но итоги сделки не устроили некоторые вовлеченные стороны, в том числе и кредитора, и, как сообщал в августе “Ъ”, ВТБ забрал ПГК за долги (см. “Ъ” от 7 августа 2024 года). Глава ВТБ Андрей Костин уточнял, что покупал ПГК, исходя из оценки 200 млрд руб. с учетом долга. В декабре ВТБ сообщил, что вышел из капитала «Авроры Инвест», не раскрыв покупателя.

Источники “Ъ” говорили, что ПГК отойдет структурам, контролирующим в числе прочих активов лизинговую компанию «Трансфин-М» и железнодорожного оператора «Атлант», с которыми планируется объединение.

Этот план, рассказывают более десятка источников “Ъ” на рынке, изначально принадлежал экс-совладельцу «Трансфин-М» Алексею Тайчеру, а после того как он был взят под стражу в конце июня (см. “Ъ” от 20 июня 2024 года), развивался по инерции, без конкретного железнодорожного менеджера, который за ним бы следил. Логика в том, что компания с существенной долей рынка вагонов может, управляя собственным парком, влиять на ставки на всем рынке.

В результате объединения ПГК с «Трансфин-М» и «Атлантом» возникнет гигант примерно с 160 тыс. вагонов, безусловный лидер рынка. «Атлант» постепенно наращивает активы. В частности, в конце 2024 года компания приобрела 51% оператора перевозки лесных грузов «Транслес». По информации “Ъ”, «Атлант» ведет переговоры с еще одним собственником нескольких десятков тысяч полувагонов, закрыть сделку предполагается к лету. Компания с 200 тыс. вагонов сможет оказывать существенное влияние на рынок, уверены собеседники “Ъ”, отмечая, впрочем, что все сильно зависит от момента.

Летом собеседники “Ъ” говорили о вовлечении в этот маневр и Федеральной грузовой компании (ФГК; подконтрольна ОАО РЖД, управляет примерно 111 тыс. единиц парка). Продажа ФГК с корпоративной точки зрения сложная задача. Но, отмечают источники “Ъ”, включать ее в контур объединенной компании необязательно — важно, чтобы осуществлялась координация на уровне планирования. Так, говорит собеседник “Ъ” в отрасли, ничто не препятствует передаче компании в управление.

Впрочем, участники рынка считают, что сыграть на масштабе в текущей ситуации не удастся. Два собеседника “Ъ” говорят, что никому не удавалось сделать компанию такого размера и сохранить управляемость. Еще один источник “Ъ” говорит, что такая сделка может казаться выгодной ОАО РЖД, поскольку созданная компания с налаженным взаимодействием между менеджментом монополии и ее бенефициарами может отставить довольно большой объем парка и тем самым позволить ОАО РЖД достичь KPI по расчистке путей от «лишних» вагонов, брать попутный груз и т. п. Но расчет не оправдается, продолжает собеседник “Ъ”, так как большая кредитная нагрузка не позволит компании работать себе в убыток.

Наталья Скорлыгина