Не место красит оговорку

“Ъ” обнаружил редкий случай, когда российский суд отказался признать свою юрисдикцию по делу с участием российских юрлиц, отправив их судиться в «недружественную» Великобританию. Причиной послужили условия договоров между сторонами спора, содержащие оговорку о подсудности иностранному суду. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают нехарактерность такого подхода для российской практики после февраля 2022 года. Впрочем, остается вопрос, будет ли решение британского суда потом признано в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Свердловской области опубликовал решение, которым отказал в рассмотрении иска одной российской компании к другой. Иск подало ООО «Стимул», которое требовало 169 млн руб. с ООО «Куб». Право истца основывалось на договоре уступки от 9 сентября 2024 года. По нему немецкая xChange Solutions GmbH (оператор интернет-платформы для организации логистики контейнерных перевозок) уступила «Стимулу» свои права требования к «Кубу» на $1,88 млн, вытекающие из многосторонних соглашений о взаимообмене контейнерами и условий пользования платформой Сontainer-xchange.com.

«Стимул» решил, что может подать иск в российский госсуд по адресу ответчика. «Куб» же ссылался на оговорку о подсудности иностранному суду, содержащуюся в условиях платформы. Регистрируясь на сайте как пользователь, «Куб» согласился с тем, что любые споры, вытекающие из использования платформы, будут разрешаться исключительно в судах Англии в соответствии с английским правом. Причем в условиях пользования был пункт, что они имеют приоритет над любыми другими договоренностями между сторонами.

«Стимул» пытался сослаться на неисполнимость арбитражной оговорки, на что ответчик пояснял, что подсудность устанавливалась английским госсудам, а не арбитражу. Истец также пытался применить ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ, позволяющую российским лицам, пострадавшим от санкций, перенести спор в российский суд. На это «Куб» заявил, что согласен на рассмотрение спора иностранным судом и принимает на себя все риски. Более того, спорные правоотношения не связаны с Россией, а основные доказательства ответчика находятся за пределами РФ, приводятся аргументы в решении свердловского суда.

Изучив доводы сторон, арбитражный суд Свердловской области, признал, что у него нет компетенции рассматривать дело, поскольку xChange Solutions и «Куб» еще до возникновения спора договорились о другом месте его разрешения — в Англии. Более того, суд отметил, что «Стимул», приобретая право требования, знал о существовании пророгационного соглашения (устанавливает подсудность спора) и принял на себя все риски, связанные с возможным разбирательством в иностранном суде. Доказательств того, что это соглашение утратило силу или его невозможно исполнить, не представлено, а к исключительной подсудности арбитражных судов РФ спор не относится, резюмируется в решении. В итоге иск оставлен без рассмотрения.

Риски английского правосудия

До 2022 года были десятки дел, где российские суды оставляли иски без рассмотрения при наличии арбитражных или пророгационных оговорок в пользу иностранных юрисдикций, рассказывает партнер АБ КИАП Степан Султанов. Однако сейчас, в условиях нынешней геополитической обстановки, подобные решения являются редкостью, констатируют опрошенные “Ъ” эксперты.

Советник Altus Capital Кира Винокурова подтверждает, что «сложившаяся практика действительно говорит о том, что запросы сторон на перенос рассмотрения споров в российскую юрисдикцию удовлетворяются, а положения статей 248.1 и 248.2 АПК РФ имеют приоритет над пророгационными соглашениями». Сложился общий тренд на то, что «обычно достаточно, по сути, голословных аргументов ответчика, что доступ к правосудию за рубежом для него значительно затруднен, и российские суды на фоне этого лейтмотива легко пренебрегают наличием пророгационной или арбитражной оговорки и принимают спор к рассмотрению», отмечает партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин.

Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов указывает на бессмысленность аргумента истца о том, что он не являлся стороной первоначального соглашения, «поскольку при уступке прав требования пророгационное соглашение сохраняет силу для нового кредитора». Также господин Черных-Аипов полагает, что роль могла сыграть активная позиция ответчика, который «однозначно выразил согласие на рассмотрение спора в английском суде и заявил о принятии на себя всех соответствующих рисков». Получается, что «оставлением иска без рассмотрения суд защитил российского должника», заключает Степан Султанов.

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев указывает на недостаток доказательств для переноса рассмотрения в российскую юрисдикцию. Он считает, что истцу следовало усилить свою позицию, предоставив, например, «документальные подтверждения отказа английских судов рассматривать дела с участием российских компаний», конкретные примеры санкций, препятствующих участию в процессе, или аргументы о нарушении публичного порядка РФ. Впрочем, госпожа Винокурова допускает, что решение свердловского суда может быть отменено в вышестоящих инстанциях — 17 марта «Стимул» подал апелляционную жалобу.

В то же время разбирательство в английском суде имеет свою специфику для российских участников спора. С одной стороны, Даниил Черных-Аипов и Андрей Гусев отмечают высокие стандарты доказывания и уровень компетенции судей, независимость английской судебной системы и возможность международного признания решения, если активы должника находятся в зарубежных юрисдикциях. С другой, указывает господин Сорокин, российскому истцу придется столкнуться с огромным количеством затрат, трудностями в поиске квалифицированных юристов по английскому праву и сложностями в проведении платежей. К тому же, если исполнять английское решение придется в России, есть риск, что российские суды откажутся его признавать со ссылкой на противоречие публичному порядку РФ, предупреждает Даниил Черных-Аипов.

Диана Лисунова, Анна Занина