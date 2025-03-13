«Англичанка» судит

В феврале получил королевское одобрение и был принят новый закон Arbitration Act 2025, призванный улучшить репутацию и повысить доверие к британскому арбитражу, чтобы он выдерживал конкуренцию с другими международными центрами, в том числе из Азиатско-Тихоокеанского региона. «Ъ-Review» проанализировал ключевые изменения нового закона, которые стоит учесть всем, кто планирует арбитражное разбирательство на территории Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Augstein, File / AP Фото: Frank Augstein, File / AP

Арбитраж как частный (негосударственный) институт разрешения споров, позволяющий рассматривать дела профессионально, быстро и конфиденциально, пользуется спросом у бизнесменов по всему миру. Одним из наиболее известных и уважаемых арбитражных центров является лондонский, обращаться в который долгое время предпочитали и российские бизнесмены.

Предыдущий акт об арбитраже был принят в Великобритании еще в 1996 году и с тех пор практически не менялся.

Только в 2021 году было решено внести в него существенные поправки, и спустя четыре года работы над биллем новый закон увидел свет. 24 февраля он был опубликован на официальном сайте британского правительства. По мнению разработчиков, новая редакция позволит ускорить разрешение споров арбитрами, сделать процесс более эффективным и, возможно, даже более справедливым.

Лондонский международный коммерческий арбитраж (LCIA) пользовался популярностью у российских граждан и компаний еще с 1990-х годов. Однако пандемия коронавируса в 2020 году, а затем события на Украине в 2022-м повлияли на возможности и желание российских предпринимателей искать правосудия в Великобритании.

В 2019 году из сотен дел, рассмотренных Лондонским арбитражем, доля споров с участием российских лиц составляла 6,6%, в 2020 году — 6,8%. По итогам 2021 года этот показатель снизился до 2,1% и с тех пор не превышал 3% — 2,7% в 2022 году и 2,8% в 2023-м. Официальная статистика LCIA за 2024 год пока не опубликована, но тренд очевиден.

Осмотрительность и шансы на успех

Из акта 2025 года прямо следует, что новые правила распространяются на Англию и Уэльс, а также на Северную Ирландию. Поправки устанавливают, что арбитражное разбирательство будет регулироваться правом страны места арбитража, если стороны прямо не договорились об ином в своем соглашении. Таким образом, британский закон по умолчанию будет применяться в тех случаях, когда участники спора выбрали место арбитража на территории Великобритании.

Помимо этого, поправки расширяют круг лиц, в отношении которых арбитраж вправе выносить решения. Если раньше такие постановления касались только сторон соглашения, то теперь они могут распространяться и на третьих лиц.

Если арбитраж уже принял решение по вопросу о своей юрисдикции, его нельзя будет оспорить в дальнейшем. Исключением являются ситуации, когда сторона не знала обо всех значимых обстоятельствах дела, несмотря на проявленную «разумную осмотрительность». В таком случае она может оспорить либо итоговое решение арбитров, либо промежуточное решение о компетенции. Кроме того, вводится возможность для стороны спора подать заявление об отклонении требований оппонента, если она считает, что у того нет «реальных перспектив на успех».

Новый британский закон регулирует вопросы беспристрастности арбитров и их обязанность раскрывать информацию, которая может сказаться на их объективности при рассмотрении дела. В частности, приглашаемое в качестве арбитра лицо обязано как можно скорее сообщить пригласившему о любых обстоятельствах, которые могут вызвать сомнения в его беспристрастности.

Также поправки предусматривают, что на арбитра нельзя возлагать обязанность по оплате судебных расходов, связанных с разбирательством. Исключение составляют случаи, когда доказано, что арбитр в ходе процесса действовал недобросовестно. Аналогичным образом отставка арбитра (его отказ исполнять обязанности) не влечет для него какой-либо финансовой ответственности, если только не будет установлено, что эта отставка была необоснованной.

Поскольку чрезвычайный арбитраж становится все более популярным у сторон, желающих получить срочные обеспечительные меры, положения закона об арбитраже 2025 года затронули и их. Так, полномочия арбитров, назначаемых для рассмотрения вопроса о срочных мерах до формирования основного состава суда, расширены до объема прав обычных арбитров.

Поправки вступят в силу в соответствии с отдельным постановлением государственного секретаря (за исключением заключительных положений, которые применяются уже с даты публикации акта — 24 февраля). Новые правила будут распространяться на разбирательства, начатые после вступления в силу изменений 2025 года.

Повысить доверие и репутацию

Опрошенные «Ъ-Review» эксперты сходятся во мнении, что принятие этих поправок ставит целью поддержание репутации британского арбитража в качестве ведущего мирового института.

Руководитель практики «Международный коммерческий арбитраж» АБ КИАП Степан Султанов рассказывает, что британский закон об арбитраже 1996 года, в отличие от регулирования в других проарбитражных юрисдикциях, не был законом, принятым на основании Типового закона ЮНСИТРАЛ. Свой путь и уникальный взгляд английских судов на те или иные устоявшиеся для международного арбитража каноны (например, право, применяемое к арбитражной оговорке, или пересмотр вопросов юрисдикции de novo) привели к необходимости обновления закона и унификации правил с «лучшими практиками остального арбитражного мира», отмечает господин Султанов.

Адвокат, советник КА «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Дмитрий Андреев (допущен к практике в США, Англии и Уэльсе) констатирует, что предложенные поправки довольно быстро прошли все чтения и получили одобрение обеих палат парламента.

И что самое интересное, отмечает господин Андреев, на принятие законопроекта не повлияли выборы и смена правящей партии.

Примечательность нового закона, по мнению Дмитрия Андреева, заключается в том, что, с одной стороны, он кодифицирует ряд правил, которые за последние годы сформировались в судебной практике (например, о раскрытии арбитрами фактов, которые могут указывать на конфликт интересов), но в то же время пересматривает и некоторые правовые позиции, которые ранее занимали английские суды.

Юристы обращают внимание на изменение нормы о праве, применяемом к арбитражному соглашению участников контракта, которое регулирует подсудность споров, вытекающих из этого контракта. Если во всем мире превалирует подход, что к соглашению применяется право места проведения арбитража, то суды Великобритании не всегда были постоянны в этом вопросе.

Господин Андреев приводит в пример решение Верховного суда Великобритании 2020 года, которым тот признал, что «к арбитражной оговорке по умолчанию применяется право, применимое к основному договору». Теперь же это устоявшееся в английской судебной практике правило будет заменено на привычное для Европы положение о том, что если стороны не согласовали право, применимое к арбитражному соглашению, то будет применяться право места арбитража, продолжает господин Султанов. Таким образом, новый закон окажет влияние на те разбирательства, в которых местом арбитража выбраны Англия, Уэльс или Северная Ирландия.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро Nordic Star в России Анны Заброцкой, весьма актуальной является поправка, касающаяся беспристрастности арбитров и требований о раскрытии ими информации.

«Это правило направлено на повышение доверия к арбитражному процессу и минимизацию случаев, когда одна из сторон может поставить под сомнение решение трибунала на основании предвзятости арбитров»,— объясняет госпожа Заброцкая.

Из наиболее интересных новелл она отмечает изменения, касающиеся предоставления арбитражным трибуналам прав выносить решения в упрощенном порядке, когда у одной из сторон «нет реальных перспектив на успех»: «Этот механизм направлен на ускорение арбитражного разбирательства, а также на снижение затрат участников, особенно в случаях, когда решение предсказуемо».

Среди внесенных поправок опрошенные эксперты особенно выделяют положения, предоставляющие арбитрам возможность выносить решения, распространяющиеся на третьих лиц. Это могут быть материнские и дочерние структуры, подрядчики и субподрядчики, бенефициары и финансовые учреждения, которые не подписывали соглашение об арбитраже, поясняет госпожа Заброцкая. Новый механизм позволяет включать их в арбитражное разбирательство, что, по мнению Анны Заброцкой, поможет избежать параллельных судебных разбирательств, которые могут привести к противоречивым решениям, а также сократить расходы и ускорить разрешение споров, поскольку все связанные стороны участвуют в одном процессе.

Причем этот подход не британское нововведение. Такие механизмы уже применяются в ряде стран, в том числе во Франции, Испании и Швейцарии. «Кроме того, международные арбитражные институты (например, ICC, SIAC и HKIAC) тоже предусматривают возможность присоединения к разбирательству третьих лиц при наличии соответствующих оснований»,— добавляет госпожа Заброцкая.

Закон об арбитраже 2025 года, по ее мнению, должен повысить «эффективность и прозрачность арбитражного процесса, что будет выгодно для всех сторон». Впрочем, опасается госпожа Заброцкая, ужесточение процедуры выбора лиц на роль арбитров может усложнить подбор подходящих кандидатур, что потребует дополнительных усилий и времени, особенно в спорах с высокой политической чувствительностью.

Новый закон, уточняют юристы, не создает никаких барьеров или препятствий для лиц, желающих провести арбитражное разбирательство в Великобритании, в том числе российских.

Давая общую оценку изменениям, Анна Заброцкая предполагает, что они окажут положительное влияние на британские арбитражные институты, усилив их конкурентные позиции на международном рынке. В свою очередь, Степан Султанов прогнозирует, что новый закон «улучшит для пользователей опыт арбитража в Великобритании и в какой-то части сделает его более предсказуемым — соотносящимся с современными подходами в других проарбитражных юрисдикциях».

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Диана Лисунова, Анна Занина