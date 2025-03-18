Минфин призвал подключать работников к ПДС вместо повышения зарплат

Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал компании в России подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС). Это может стать альтернативой повышению зарплат. Об этом глава Минфина заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По оценкам господина Силуанова, участие в программе повысит привлекательность компаний для сотрудников. Это также поможет решить кадровые проблемы в компаниях, а вложенные в ПДС средства вернутся в бизнес через инвестиции пенсионных фондов. Повышение зарплат глава Минфина назвал инфляционным инструментом, который влияет на размер прибыли для бизнеса.

«Использование нового продукта — долгосрочной программы сбережений — будет важно и для ваших работников, будет важно и для того, чтобы те деньги, которые будут направляться в систему, в конечном счете возвращались в ваш бизнес»,— сказал Антон Силуанов (трансляция мероприятия велась на сайте РСПП).

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. руб. в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн руб. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбережения долго собираются».