ФАС возбудила дело о картеле в Дагестане на сумму более 1,9 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки сговора нескольких компаний в Дагестане и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при реализации национального проекта.
Дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции» возбуждено в отношении компаний «Ботлихагропромдорстрой», «Дорстройсервис» и «Магуш».
Признаки сговора были обнаружены в результате взаимодействия ФАС с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, уточняется в сообщении Федеральной антимонопольной службы.
ФАС подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Часть конкурсных процедур, говорится в сообщении, проходила в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов превысила 1,919 млрд руб.
В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.