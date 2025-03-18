ФАС возбудила дело о картеле в Дагестане на сумму более 1,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки сговора нескольких компаний в Дагестане и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства при реализации национального проекта.

Дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции» возбуждено в отношении компаний «Ботлихагропромдорстрой», «Дорстройсервис» и «Магуш».

Признаки сговора были обнаружены в результате взаимодействия ФАС с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, уточняется в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

ФАС подозревает организации в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по ремонту автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Часть конкурсных процедур, говорится в сообщении, проходила в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов превысила 1,919 млрд руб.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

Юлия Рыбина, Махачкала