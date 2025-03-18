Присяжные вынесли вердикт по делу Крокодила

Присяжные Дорогомиловского райсуда Москвы вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу Игоря Батенева, известного как Гоша Крокодил. Главным следственным управлением Следственного комитета России он обвинялся в убийстве в 1994 году шести человек. Тогда бандиты, среди которых был Игорь Батенев, ворвались в сауну, где расстреляли из автоматов шесть человек, а еще троих ранили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По некоторым данным, жертвы нападения занимались финансовыми операциями. В прошлом году присяжные оправдали Игоря Батенева, однако по представлению гособвинения оправдательный приговор был отменен. В Мосгорсуде пришли к выводу, что на присяжных оказывалось давление, им сообщали сведения о личности подсудимого, что запрещено законом, а кроме того, защита и фигурант, как выразился прокурор, порочили обвинение, сообщая данные об ошибках предварительного следствия.

Вскоре по делу о массовом убийстве будет вынесен обвинительный приговор. Игорь Батенев отрицает причастность как к преступлению, так и к организованной преступности.

Николай Сергеев