Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Присяжные вынесли вердикт по делу Крокодила

Присяжные Дорогомиловского райсуда Москвы вынесли обвинительный вердикт по уголовному делу Игоря Батенева, известного как Гоша Крокодил. Главным следственным управлением Следственного комитета России он обвинялся в убийстве в 1994 году шести человек. Тогда бандиты, среди которых был Игорь Батенев, ворвались в сауну, где расстреляли из автоматов шесть человек, а еще троих ранили.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По некоторым данным, жертвы нападения занимались финансовыми операциями. В прошлом году присяжные оправдали Игоря Батенева, однако по представлению гособвинения оправдательный приговор был отменен. В Мосгорсуде пришли к выводу, что на присяжных оказывалось давление, им сообщали сведения о личности подсудимого, что запрещено законом, а кроме того, защита и фигурант, как выразился прокурор, порочили обвинение, сообщая данные об ошибках предварительного следствия.

Вскоре по делу о массовом убийстве будет вынесен обвинительный приговор. Игорь Батенев отрицает причастность как к преступлению, так и к организованной преступности.

Николай Сергеев

Новости компаний Все