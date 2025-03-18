Косметологов водят за нос

В правительстве Нижегородской области планируют начать пропагандистскую работу с населением и разъяснить гражданам последствия лечения в нелицензированных клиниках. С просьбой разобраться с недобросовестной рекламой к властям обратились нижегородские медцентры, обнаружившие собственные клоны в интернете: от имени клиник услуги в сети стали предлагать надомники-косметологи без медицинских лицензий. После таких процедур у пациентов начинаются осложнения, которые приходится долго и дорого лечить. Бороться с недобросовестной конкуренцией клиники вынуждены самостоятельно: полиция не расследует их заявления, а надзорные органы не регулируют самозанятых. Клиники просят власти помочь ограничить рекламу от их имени, однако это потребует поправок к федеральному законодательству, отмечают эксперты.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские частные медцентры с лицензией попросили заместителя губернатора Андрея Чечерина помочь разобраться с рекламой, которую от их имени публикуют недобросовестные конкуренты, прикрываясь именем клиник. Как рассказала на встрече с господином Чечериным в Торгово-промышленной палате Нижегородской области директор ООО «Косметология» Марина Маленькая, в эстетической медицине все чаще стали оказывать нелицензированные услуги по удалению новообразований, требующие обязательной гистологии.

«Наши врачи сталкиваются с огромным количеством осложнений после обращения пациентов к таким “специалистам”. Более того: с нашими реквизитами, лицензией и юридическим адресом на интернет-площадках были организованы четыре филиала людьми, не имеющими ни лицензии, ни медицинского образования. Мы узнали об этом от пациентов, которые поздравили нас с расширением сети»,— рассказала госпожа Маленькая.

Разбираться с недобросовестными конкурентами клинике пришлось самостоятельно, отметила директор медцентра. Когда сотрудники «Косметологии» обратились в правоохранительные и надзорные органы, те оказались бессильны.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что работают с обращениями пациентов, которым оказали некачественные медицинские услуги, а в Росздравнадзоре подчеркнули, что контролируют только лицензированные медучреждения и оборот лекарств.

В полиции разъяснили, что уголовное преследование по статье о незаконном предпринимательстве возможно лишь если будет доказан нелегальный оборот от 200 тыс. руб., а при средней стоимости “серой” косметологической услуги в 5 тыс. руб. это сложно. «Понятно, что с этим необходимо что-то делать. Мы не всегда можем рассчитывать на правоохранительные и надзорные органы. Еще со времен пандемии коронавируса на интернет-площадках наравне с легальным бизнесом стал процветать нелегальный. Необходимо ограничить доступ подобных предпринимателей и частных лиц к рекламной деятельности»,— предложила Марина Маленькая.

Эксперимент с самозанятыми и минувшая пандемия с ограничением работы клиник и салонов красоты сократила 40% легального рынка: многие специалисты стали оказывать услуги на дому, уводя клиентов, напомнил бизнес-омбудсмен Павел Солодкий. Как писал „Ъ“, власти так и не смогли вывести из тени мастеров-надомников. «В Дзержинске одна компания доказывает в суде, что физлица не вправе ставить лазерные аппараты для косметологии в квартирах для удаления образований на коже: этим должны заниматься лицензированные организации. Но ни один орган власти не вмешивается в этот процесс. Мы поднимали эти вопросы на федеральном уровне. Однако одно дело продекларировать, а другое — принять меры», — подчеркнул господин Солодкий.

Единственным выходом из этой ситуации омбудсмен назвал судебные разбирательства о ненадлежащем использовании лицензий и интеллектуальной собственности в рекламе.

Председатель правления Ассоциации нижегородских частных медицинских клиник Павел Душкин назвал предложенный госпожой Маленькой вариант борьбы с нелицензированной косметологией сложным вопросом. «Это потребует изменений в закон “О рекламе”. Еще никому не удалось на уровне Госдумы этого сделать. Однако мы как общественная организация вправе вносить подобные инициативы через законодательное собрание и от имени объединений предпринимателей. Вопрос системный и касается не только этой конкретной ситуации, но и рекламы медицинских услуг в целом», — подчеркнул господин Душкин.

Андрей Чечерин предложил бороться с недобросовестной конкуренцией в частной медицине с помощью пропаганды. Он поручил первому замминистра здравоохранения Сергею Колесникову включить в областную программу, связанную со здоровым образом жизни, мероприятия по информированию пациентов о том, что удалять новообразования необходимо только в лицензированных частных и государственных медицинских центрах.

«Будем проводить просветительскую работу», — пообещал чиновник.

Роман Рыскаль