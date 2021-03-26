Красота ушла в подполье

Ассоциация предпринимателей индустрии красоты просит правительство Нижегородской области помочь разобраться с проблемами салонов красоты, с трудом переживших прошедший год. После простоя, связанного с карантинными мерами, этот бизнес нуждается в господдержке. Многие мастера стали работать на дому, и в регионе расцвело теневое предпринимательство в этой сфере. Наряду с этим увеличивающиеся расходы предприятий и снижение количества клиентов могут привести оставшиеся салоны к закрытию.



На площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области прошла встреча предпринимателей с заместителем губернатора Андреем Саносяном. Одной из острых тем стало незавидное положение салонов красоты, тяжело переживших 2020 год по причине простоя в период самоизоляции из-за коронавируса. Напомним, региональные власти вводили запрет на работу парикмахерских и салонов красоты. Это подкосило бизнес, многие мастера стали увольняться и принимать клиентов на дому, отказываясь возвращаться на прежнюю работу. В результате начался расцвет нелегального бизнеса, когда в квартирах открывались едва ли не полноценные салоны красоты.

Такие «заведения» зачастую открывают мастера, наработавшие стабильную клиентуру, это бывшие или действующие сотрудники официально зарегистрированных салонов, отмечает амбассадор Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) в Нижегородской области Елена Павлова. При этом самозанятыми, что позволяет легально работать и платить минимальный налог, регистрируются немногие мастера, поскольку большинству проще не показывать фискальным органам свои доходы. Одной из причин этой тенденции госпожа Павлова называла «женственность» профессии — многие специалисты получают государственные выплаты на детей, льготы и не хотят афишировать заработки. При этом регистрироваться в качестве самозанятых начали уже собственники бизнеса, сами предприниматели, желающие сократить налоговое бремя. Такая тенденция наносит ущерб экономике региона, поэтому необходимо выработать действенные меры для поддержки индустрии красоты на правительственном уровне, считают в АПИК. По оценке отраслевой организации, в Нижегородской области падение выручки салонов красоты достигало 70%, и в регионе может сохраниться в лучшем случае треть заведений.

Проблема усугубляется еще и тем, что некоторые салоны брали льготные кредиты по нулевой ставке на выплаты зарплат и по условиям этих займов обязаны сохранить штат своих сотрудников до 1 апреля. «Однако затем могут начаться массовые сокращения и закрытия предприятий. Поэтому индустрии необходимы меры поддержки и взаимодействие с властями. Если сейчас поддержать официальный бизнес, субсидировав расходы на затраты либо зарплаты, имущественные платежи или налоги, регион выиграет вдвойне. Мы сохраним штат предприятий, а это тысячи женщин, ежемесячные отчисления в бюджет области. В противном случае сегодняшним налогоплательщикам не останется другого пути, как увольнять сотрудников, закрывать салоны и менять статус на самозанятых. На сегодняшний день, по всероссийскому опросу АПИК, об этом задумывается третья часть предпринимателей», — рассказала Елена Павлова. По ее словам, грядущие возможные сокращения лишь усугубят ситуацию с ростом теневого предпринимательства в регионе. При этом от мастера-надомника невозможно требовать соблюдения санитарных правил и стандартов работы, контролировать качество его услуг.

В правительстве Нижегородской области пока не знают, что делать с ушедшей в теневую экономику индустрией красоты. «В этом бизнесе есть свои особенности, есть сложность со статусом самозанятых. Мастера, которые ушли на дом, официально нигде не зарегистрированы, не дают рекламы, предлагая свои услуги в соцсетях и через "сарафанное радио". Для граждан, получивших статус самозанятых, есть ограничения на проверки. Вопрос действительно очень сложный»,— отметил Андрей Саносян. Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий считает, что при действующем федеральном законодательстве заставить надомников выйти из тени практически невозможно. «Физические лица у нас защищены, к ним в квартиру может прийти только полицейский и только по решению суда. Поэтому к тем, кто сидит за закрытыми дверями, сотрудники управления экономической безопасности МВД не пойдут. Они скажут: у нас нет человеческого ресурса, мы не хотим наступать на грабли», — отметил он. На совещании прозвучали предложения о том, что необходимо разрабатывать единые стандарты работы для предпринимателей и самозанятых, контролировать размещение рекламы в соцсетях и агрегаторах и повышать уровень ответственности граждан за незаконное предпринимательство, вплоть до внесения в Жилищный кодекс РФ запрета на осуществление предпринимательской деятельности в жилом помещении. Обсудив эти проблемы, представители правительства Нижегородской области и АПИК договорились встретиться на следующей неделе. Предполагается, что ассоциация предоставит анализ состояния этой сферы услуг и совместно с властями выработает предложения по преодолению последствий кризиса.

Роман Рыскаль