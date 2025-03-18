Власти Вологодской области намерены запретить продажу алкоголя людям до 21 года

Власти Вологодской области намерены запретить продажу алкоголя молодым людям в возрасте до 21 года. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер регионального парламента Сергей Жестянников. По его словам, в возрасте от 18 до 21 года алкогольная зависимость формируется «легче и быстрее».

«Не секрет, что возраст 18–21 год наиболее авантюрный. Молодые люди ищут приключений, алкоголь этому только способствует. Широко известный факт: до 21 года мозг человека сформирован не полностью, потребление алкоголя в этом возрасте обязательно отзовется в будущем»,— написал господин Жестянников в Telegram-канале.

Он отметил, что ранее с таким предложением выступал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме того, подобные инициативы обсуждались в Госдуме, но не были поддержаны. Господин Жестянников также привел данные сервиса Superjob, согласно которым запрет на продажу крепкого алкоголя молодежи до 21 года поддерживают 73% опрошенных россиян.

С 1 марта в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни двумя часами — с 12:00 до 14:00. Новые правила распространяются только на розничные точки продажи алкоголя, они не действуют в ресторанах и барах. Ограничения также не касаются выходных и праздничных дней. Сергей Жестянников отметил, что сейчас власти региона также готовят запрет продления лицензии на продажу алкоголя магазинам, расположенным вблизи соцобъектов, где проводятся детские мероприятия.

Полина Мотызлевская