Кубань с начала года посетили более 1,7 млн человек

С 1 января по 15 марта 2025 года Краснодарский край посетили более 1,7 млн человек (без учета однодневных посетителей). По сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 6%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Большинство гостей приняли коллективные средства размещения — свыше 1,4 млн человек. В индивидуальных средствах размещения (неорганизованный сектор) отдохнули 297,1 тыс. человек. Численность однодневных посетителей (экскурсантов) составила более 790,4 тыс. человек, показатель вырос на 9% за год.

В министерстве отметили, что о прогнозируемом турпотоке в регионе пока говорить преждевременно, так как решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься на основании данных Роспотребнадзора по итогам анализа проб и их соответствия нормативам. То же касается и работы пляжей в 2025 году.

В прошлом году в регионе работал 591 пляж. Общая протяженность благоустроенных пляжей в Краснодарском крае составляет 115 км, единовременно отдыхать на них могут более 630 тыс. человек.

В 2025 году ожидается открытие новых средств размещения на уровне прошлого года. Запланировано, в частности, открытие на территории Сочи гостиничного комплекса Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, на территории Анапы отеля Alean Resort Suits Riviera. Также в 2025 году за счет средств курортного сбора, полученного в 2024 году, планируют открыть ряд новых туристических объектов, обновить инфраструктуру.

Вячеслав Рыжков