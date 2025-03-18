Минюст исключил из реестра иноагентов 224 юридических и физических лица

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что по состоянию на 14 марта 2025 года из реестра иностранных агентов были исключены 224 человека и организации. Вместе с исключенными в нем сейчас содержатся данные о 953 иноагентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Чуйченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Константин Чуйченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы продолжаем анализировать действующее законодательство и по мере необходимости его совершенствуем»,— сказал господин Чуйченко, имея в виду закон о контроле за деятельностью иноагентов (цитата по ТАСС). Министр отметил, что большая часть работы по донастройке закона ведется совместно с депутатами Госдумы.

Он также напомнил, что процедура выхода из реестра может быть инициирована самим иноагентом или Минюстом, если лицо утратило один или все признаки иностранного агента.

14 февраля Минюст изменил форму реестра, добавив в него новые инструменты для поиска и сортировки данных. Кроме того, в реестре созданы детализированные карточки иностранных агентов и добавлена функция выгрузки актуальной версии перечня в табличном варианте.

Последний раз реестр обновлялся 14 марта. Тогда иноагентами объявили писательницу Аллу Боссарт, журналиста Андрея Аксенова и общественного деятеля Германа Обухова.

Полина Мотызлевская