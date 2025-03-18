Франция разместит Rafale с ядерными боеголовками на авиабазе на границе с ФРГ

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил авиабазу Люксей-сен-Совер на границе с Германией. Он сообщил, что к 2035 году на авиабазе планируется разместить истребители Rafale с ядерными сверхзвуковыми боеголовками.

«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками»,— сказал Эмманюэль Макрон, выступая перед военными. Трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети X.

5 марта в вечернем телеобращении к нации Эмманюэль Макрон заявил, что Россия пытается превратить конфликт с Украиной в глобальный. Он допустил возможность защиты европейских союзников французским ядерным оружием. Среди стран ЕС готовность обсуждать подобную инициативу выразила в том числе Германия.

О военной программе Франции — в материале «Ъ» «Плата за страх».

Лусине Баласян