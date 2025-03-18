Женщины подтянулись к мужчинам

Женский профессиональный спорт в нынешнем году сгенерирует как минимум $2,35 млрд доходов. С таким прогнозом в понедельник, 17 марта, выступил Deloitte. С одной стороны, сумма неубедительная, она даже меньше, чем заработали за прошлый сезон три топовых футбольных клуба Европы, не говоря уже обо всей индустрии мужского спорта. С другой — женский спорт может похвастать отличной динамикой. Скажем, с 2022 года он вырос по доходам вчетверо. Другое дело, что в женском спорте лишь два заметных мотора — баскетбол и футбол. На них, согласно прогнозу Deloitte, придется 79% всех доходов, генерируемых женским спортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Без основной работы способны выживать лишь отдельные спортсменки. Как, например, Алиша Леманн. Форвард «Ювентуса» только в клубе получает около $250 тыс. в год

Фото: Juventus FC / Getty Images Без основной работы способны выживать лишь отдельные спортсменки. Как, например, Алиша Леманн. Форвард «Ювентуса» только в клубе получает около $250 тыс. в год

Фото: Juventus FC / Getty Images

17 марта Deloitte обнародовал сообщение, касающееся спортивной индустрии. Это не привычное для компании, ежегодно оценивающей финансовое состояние мирового футбола, детальное исследование, а скорее расширенный пресс-релиз, посвященный финансовым перспективам женского спорта. В нем есть интересные моменты.

Deloitte предсказывает, что в 2025 году суммарный доход индустрии женского профессионального спорта достигнет $2,35 млрд.

Сумма примечательная, если учесть, что сам же Deloitte в 2024 году сообщал, что женский спорт по всему миру собрал только $1,88 млрд (значительно больше предыдущего прогноза в $1,28 млрд).

В Deloitte отметили, что обновленные данные сформированы на основе оценки поступлений от трех базовых категорий: «доходов от реализации билетов; поступлений от реализации медийных прав; коммерческих доходов (включают в себя поступления от рекламы.— “Ъ”) — партнерских соглашений, продажи товаров и зарубежных туров».

Исходя из подсчетов Deloitte, женский профессиональный спорт 55% своих доходов получит как раз по статьям, относящимся к категории «коммерческие доходы». В общей сложности они составят $1 млрд. При этом баскетбол обеспечит 44% поступлений, а футбол — 35%. Иными словами, всего два вида спорта заберут 79% доходов. «Женский спорт переписывает правила и бросает вызов традиционным нормам, переопределяя будущее индустрии»,— отметила сотрудница Deloitte Дженнифер Хэскелл, слова которой приводятся в сообщении Deloitte. Тут стоит отметить, что прогнозируемые Deloitte доходы женского профессионального спорта практически равны доходам, полученным лишь тремя топовыми мужскими футбольными клубами. Согласно подсчетам того же Deloitte, в сезоне-2023/24 доходы «Реала», «Манчестер сити» и ПСЖ в сумме составили более $2,9 млрд.

Практически одновременно с релизом Deloitte появилось исследование, проведенное Международной федерацией футбола (FIFA), также касающееся женского спорта. Его результаты несколько менее восторженные.

В нем отмечается, что средняя годовая зарплата футболисток составляет $10,9 тыс. FIFA в своих расчетах делила клубы на три категории. В первой, куда попали топовые команды, средняя зарплата игроков составила чуть более $24 тыс. в год. Во второй — $4361, в третьей — $2805. Иными словами, женский футбол в массе своей остается сугубо любительским. Российский женский футбол тут вполне в мировом тренде. Как рассказывала «АиФ» основатель женского футбольного клуба «Аталанта СПб» Мария Дремова, «средний игрок в женском чемпионате России обычно живет не более чем на 100 тыс. руб. в месяц».

Как следует из исследования FIFA, без основной работы способны выживать лишь отдельные персоны. Как, например, Алиша Леманн. Форвард «Ювентуса» в год только в клубе получает около $250 тыс. (на одном уровне с самой высокооплачиваемой баскетболисткой WNBA Джеки Янг). При этом спортсменка, которую многие считают самой сексуальной в ее жанре, основной доход получает от рекламы. В частности, нижнего белья. Свежие фото на эту тему появились в социальных сетях в понедельник.

В материалах FIFA отмечается также, что женский футбол страдает от банальной невостребованности. Да, один из матчей английской женской Суперлиги («Арсенал»—«Манчестер Юнайтед») собрал более 60 тыс. болельщиков. Но в среднем женские команды даже высшего уровня привлекают 1713 фанов, второго — 480, третьего — 380. С такой посещаемостью о нормальных заработках большинству футболисток остается только мечтать.

Александр Петров