Alphabet возобновил переговоры о покупке Wiz

Alphabet вновь ведет переговоры о покупке американского стартапа в области кибербезопасности Wiz, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. После неудачной попытки поглощения Wiz прошлым летом американская корпорация вернулась с улучшенным предложением — $30 млрд. В случае успешных переговоров это будет крупнейшая покупка в истории Alphabet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

По данным газеты, переговоры находятся уже на продвинутой стадии. В прошлом году Alphabet предложила руководству Wiz $23 млрд, но стартап отказался от сделки, опасаясь, что получение одобрения регуляторов потребует слишком много времени, и решил сделать ставку на проведение IPO. Однако потом президентом США стал Дональд Трамп, который отличается лояльным отношением к технологическому сектору. А сделка Alphabet с Wiz может стать первой проверкой антимонопольных настроений новой администрации и ориентиром для других участников рынка, отмечает WSJ.

До сих пор крупнейшей сделкой Alphabet является покупка Motorola Mobility в 2012 году за $12,5 млрд.

Подробнее о стартапе Wiz — в материале «Раппапорт и его команда».

Кирилл Сарханянц