Экс-владелец «Арианта» не смог взыскать 175 млн рублей с «Кубань-Вино»

Темрюкский районный суд Краснодарского края отказался удовлетворять требования бывшего владельца холдинга «Ариант» Александра Аристова к национализированному ООО «Кубань-Вино». Истец требовал взыскать с ответчика более 174,9 млн руб. займов, процентов за их использование и неустоек. Информация об этом размещена в картотеке дел.

В качестве третьих лиц к делу привлекли дочь Александра Аристова Елену Кретову, ее супруга Александра Кретова, который являлся акционером компании «Кубань-Вино», а также Генеральную прокуратуру РФ.

Согласно информации из судебного акта, Александр Аристов выдал заем ООО «Кубань-Вино» (входило в группу компаний «Ариант») в размере 470 млн руб. Компании нужно было вернуть сумму с процентами, однако этого не произошло. Сроки предоставления кредита и погашения долга в материалах дела не раскрываются.

Прокурор требовал отказать в удовлетворении иска, аргументировав это тем, что Александр Аристов контролировал ООО «Кубань-Вино», неоднократно менял процентную ставку за пользование займом и продлевал срок возврата. Это означает, что кредит фактически являлся вкладом в имущество компании, утверждал гособвинитель.

«Предоставление обществу финансирования свидетельствует об искусственном кругообороте денежных средств и позволяет сделать вывод о злоупотреблении участником правами и притворности многочисленных заемных сделок. Заключение указанных договоров займа не имеет разумных экономических мотивов»,— отмечено в судебном акте.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 5 апреля 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Последний управлял группой компаний «Ариант». В счет суммы взыскания были изъяты активы ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «ЦПИ — Ариант» (Челябинск), ООО «Агрофирма “Ариант”», входивших в холдинг господина Аристова.