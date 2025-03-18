Цена на золото обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на нью-йоркской бирже Comex обновила очередной рекордный максимум. Спотовая цена на золото к 15:17 выросла на 1,10%, до $3039,26 за тройскую унцию. Котировки впервые превысили отметку в $3000 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Драгметалл поднялся более чем на 14% с начала 2025 года и 14 раз за этот время обновлял рекордные максимумы. Как пишет Reuters, цена на золото поднимается после серии авиаударов Израиля по сектору Газа. В том числе эксперты связывают рост стоимости драгметалла с тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Он заявлял, что Штаты 2 апреля введут пошлины на сталь и алюминий без исключений.

Как писал Bloomberg со ссылкой на аналитиков Macquarie Group, золото может достичь рекордных $3,5 тыс. за унцию уже в третьем квартале 2025-го на фоне его привлекательности как защитного актива. Эксперты полагают, что причина роста — ожидания инвесторов на фоне изменения ставок Федеральной резервной системы США.

Подробнее о цене на драгметалл — в материале «Ъ FM» «Инвесторы формируют золотой запас».