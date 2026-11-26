Шойгу: оценки Рютте о потерях России в ходе СВО «взяты с потолка»
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте, сравнившего потери России за период СВО с потерями США во Вьетнаме за 14 лет войны. По словам господина Шойгу, эти оценки «взяты с потолка».
«Глава Североатлантического блока почему-то стыдливо умолчал, что в результате спровоцированного американцами конфликта погибли порядка 3,4 млн вьетнамцев, из которых свыше 2 млн — мирные жители. В соседних Лаосе и Камбодже убито еще порядка 400 тыс. человек»,— сказал секретарь российского Совбеза.
Сергей Шойгу добавил, что американцы сбросили на государства региона около 7,5 млн тонн бомб — «больше, чем все стороны Второй мировой войны вместе взятые». «Вьетнам — это не единственный пример двойных стандартов Рютте. Вспомнить хотя бы Афганистан, где жертвами 20-летней оккупации западниками стали свыше 200 тыс. человек»,— добавил он.
Генсек НАТО затронул российско-украинский конфликт во время выступления на Форуме атлантического будущего 11 ноября. Он отметил, что Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тыс. военнослужащих, приводит его слова Gazeta Express.
Кремль призывал ориентироваться на данные Минобороны России о потерях российских войск. В последний раз министерство отчитывалось о погибших военнослужащих 21 сентября 2022 года: тогда их количество оценивалось в 5,9 тыс. человек.