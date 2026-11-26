Сергей Шойгу добавил, что американцы сбросили на государства региона около 7,5 млн тонн бомб — «больше, чем все стороны Второй мировой войны вместе взятые». «Вьетнам — это не единственный пример двойных стандартов Рютте. Вспомнить хотя бы Афганистан, где жертвами 20-летней оккупации западниками стали свыше 200 тыс. человек»,— добавил он.