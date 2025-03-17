МИД России допустил размещение «невооруженных наблюдателей» на Украине
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал обсуждения об отправке миротворцев на Украину попыткой «поставить телегу впереди лошади». По его словам, подобные решения могут приниматься только с согласия всех сторон конфликта.
«И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока — сотрясание воздуха»,— сказал Александр Грушко «Известиям».
Замглавы МИД также счел абсурдной идею о западной миротворческой миссии на Украине. Он добавил, что Москва для заключения соглашения о мире потребует гарантий безопасности. Они будут включать в себя нейтральный статус Украины и отказ страны вступать в НАТО.
Подробнее — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».