МГКЛ допустил еще два техдефолта по облигациям
МГКЛ перестал в срок выполнять обязательства по долговым бумагам в конце октября. 16 ноября компания сообщила о наступлении первого фактического дефолта по купону бондов серии 001Р-07 на 24,7 млн руб. Сейчас четыре выпуска облигаций МГКЛ находятся в состоянии техдефолтов, а еще четыре перешли в статус фактических.
20 ноября МГКЛ выполнил обязательства по облигациям серии СО-001. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона — 15% годовых.