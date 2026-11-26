МГКЛ перестал в срок выполнять обязательства по долговым бумагам в конце октября. 16 ноября компания сообщила о наступлении первого фактического дефолта по купону бондов серии 001Р-07 на 24,7 млн руб. Сейчас четыре выпуска облигаций МГКЛ находятся в состоянии техдефолтов, а еще четыре перешли в статус фактических.