Глава Ненецкого АО Бездудный объявил о переходе на новую работу

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил, что покидает занимаемую должность после шести лет исполнения обязанностей. Глава региона заявил, что переходит на новую работу, но не уточнил, чем он будет заниматься после своего ухода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Шутяк / sdnao.ru Фото: Екатерина Шутяк / sdnao.ru

«Сегодня ровно шесть лет, как я тружусь в округе... Я благодарен всем вам за это. Меня ждет новая работа, но часть души и сердца навсегда останется здесь, где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра и вы, добрые, открытые, искренние и любящие свою малую родину»,— сказал господин Бездудный в видеообращении, которое было выложено в его Telegram-канале.

Господин Бездудный стал врио губернатора округа 2 апреля 2020 года, а в сентябре того же года занял должность главы региона. До этого, в 2019 году, его назначили заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Он курировал деятельность аппарата, а также работу нескольких департаментов округа. Кроме того, он координировал реализацию национальных проектов в округе.

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