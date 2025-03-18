Полковнику никто не спишет

Омский областной суд признал законным отказ в смягчении наказания бывшему заместителю командира 242-го учебного центра ВДВ Владиславу Пархоменко, получившему 10-летний срок по делу о гибели 24 десантников при обрушении казармы. Разжалованный полковник, который работает в прачечной в колонии строгого режима, просил заменить оставшийся срок принудительными работами, но безуспешно. Ранее было отклонено его прошение в условно-досрочном освобождении (УДО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По решению суда Владислав Пархоменко продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ По решению суда Владислав Пархоменко продолжит отбывать наказание в колонии строгого режима

Фото: Евгений Софийчук, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Омского областного суда оставила без изменения решение Куйбышевского районного суда от 17 января 2025 года, который отказал бывшему заместителю командира учебного центра ВДВ по тылу Владиславу Пархоменко в замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Об этом рассказала пресс-служба облсуда.

Приговор по делу о гибели в 2015 году 24 десантников в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ (в/ч 64712) Омский гарнизонный военный суд вынес в августе 2022 года. Фигурантами уголовного дела стали десять человек: бывшее руководство воинской части, сотрудники Спецстроя и компании, занимавшейся ремонтом казармы, специалисты управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны. Шестерых из них взяли под стражу в зале суда, другие были освобождены от наказания из-из истечения сроков давности. Наибольший срок — 10 лет строгого режима — получил бывший заместитель командира центра Владислав Пархоменко, которого к тому же лишили звания полковника и оштрафовали на 6 млн руб. Столь строгое наказание связано с тем, что он обвинялся еще и в коррупции.

Отбывать срок Владислава Пархоменко отправили в одно из старых исправительных учреждений региона — ИК-6. Она была образована в 1943 году по приказу управления НКВД по Омской области на базе гаража ОмЛага. Сейчас в ИК функционируют два десятка производственных участков и цехов, в том числе швейный, колбасный, ремонтно-инструментальный, деревообрабатывающий. В учреждении работает библиотека, радиоточка, клуб на 360 мест, в котором с концертами выступает набранный из осужденных ВИА «Ренессанс», в ИК открыты танцевальный и физкультурный кружки, театральная и акробатическая студии.

Разжалованного полковника трудоустроили в бригаду по стирке и ремонту спецодежды.

«За добросовестное отношение к труду, активное участие в воспитательных мероприятиях и хорошее поведение осужденный три раза поощрялся администрацией ИК. За время отбывания наказания прошел обучение в профессиональном училище при исправительном учреждении по специальности “слесарь-ремонтник 2-го разряда”»,— говорится в материалах суда.

Осенью 2024 года Владислав Пархоменко направил в суд прошение об УДО, но его отклонили. Одним из аргументов для отказа был тот, что поощрения были получены бывшим полковником якобы незадолго до обращения в суд.

17 января 2025 года Куйбышевский районный суд Омска оставил без удовлетворения ходатайство бывшего тыловика о замене оставшегося срока принудительными работами. К тому времени экс-заместитель командира 242-го центра ВДВ отсидел 7 лет 4 месяца и 12 дней. В материалах суда указывается, что в счет уплаты штрафа в размере 6 млн руб. за период более 7 лет отбывания наказания заключенным было перечислено только 7900 руб. «Суд пришел к выводу, что исследованные сведения о личности осужденного, а также его отношение к исполнению обязанностей за весь период отбывания наказания не могут служить достаточными основаниями для изменения условий отбывания наказания на более мягкие»,— говорится в постановлении райсуда. Бывший полковник и его адвокат обжаловали его в Омском областном суде, но безрезультатно.

Трагедия в учебном центре ВДВ случилась 12 июля 2015 года примерно через полчаса после команды «отбой». Рухнувшие конструкции насмерть задавили 24-х десантников. Еще десять военнослужащих стали инвалидами. Как установило следствие, казарма еще в 1970-е годы была возведена с дефектами, а капремонт, выполненный в 2012 году, только усугубил положение: здание «перегрузили» бетоном, залив его вместо деревянных полов, а несущую способность простенков уменьшили. СКР возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК, в том числе о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ), превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Константин Воронов