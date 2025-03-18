Новый участок Шуваловского проспекта спроектируют за 40 млн рублей

Дирекция транспортного строительства начала поиски подрядчика, который спроектирует новый участок Шуваловского проспекта. Конкурс объявили 17 марта, его стоимость — 40 млн рублей.

Потенциальному подрядчику необходимо выполнить работы до конца 2026 года и увязать их с проектом строительства станций метро «Каменка» и «Шуваловский проспект».

Речь идет об участке от Комендантского проспекта до проспекта Королева. Протяженность первого этапа Шуваловского проспекта составит 400 метров, там будет шесть полос для движения машин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тоннелепроходческий механизированный комплекс S-782, более известный как «Надежда», установил тысячное кольцо на пути к станции «Каменка», которая является продолжением Невско-Василеостровской линии.

Андрей Маркелов