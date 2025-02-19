Щит «Надежда» установил тысячное кольцо на пути к станции «Каменка»

Тоннелепроходческий механизированный комплекс S-782, более известный как «Надежда», установил тысячное кольцо на пути к станции «Каменка», которая является продолжением Невско-Василеостровской линии, сообщает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» (МССС) 19 февраля. На этом отрезке уже организовали пять строительных площадок для ускорения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы» Фото: Пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы»

Общая дистанция, которую «Надежда» преодолевает в режиме реального времени, составляет около 5 км. Вестибюли «Каменки» планируют открыть в 2029 году на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта, а также на углу Шуваловского и Комендантского проспектов. В перспективе станция станет пересадочной и соединит «зеленую» ветку с «фиолетовой».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комплекс S-782 принадлежит обанкротившейся компании «Метрострой», в связи с чем его продают на торгах. Начальная цена составляет 1,238 млрд рублей. На текущий момент щит находится у МССС в аренде.

Андрей Маркелов