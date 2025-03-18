КХЛ разменяла новую тысячу

В нынешнем сезоне Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила достижение, которое подтверждает рост ее востребованности у аудитории. Она побила собственный рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата, державшийся десять лет. Абсолютная посещаемость вплотную приблизилась к отметке 5,5 млн зрителей, а средняя впервые в истории лиги зашкалила за 7 тыс. Руководители КХЛ объясняют скачок «кумулятивным эффектом от различных решений лиги и действий клубов и партнеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полные трибуны на матчах регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне стали привычным явлением

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Полные трибуны на матчах регулярного чемпионата КХЛ в этом сезоне стали привычным явлением

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В минувший уикенд «Фонбет» Континентальная хоккейная лига отчиталась об установленном ею достижении. После субботнего матча «Амура» с «Барысом» суммарная посещаемость матчей ее текущего регулярного чемпионата достигла 5 396 844 зрителей. Это наивысший за всю историю КХЛ, созданной в 2008 году, показатель. Предыдущий рекорд — 5 395 035 зрителей — держался ровно десять лет. Причем в регулярном чемпионате, который завершился в 2015 году, было сыграно в общей сложности 840 матчей. В нынешнем сезоне, чтобы превзойти установленную в нем планку, КХЛ понадобилась 741 встреча.

Но еще более приятные для лиги наблюдения, видимо, связаны не с абсолютной, а со средней посещаемостью. В прошлом сезоне она составила 6622 зрителя. И это был вообще первый случай, когда средняя посещаемость матчей регулярного первенства зашкалила за 6,5 тыс. человек. Прежде она лишь иногда, как десять лет назад, вплотную к ней приближалась.

В выходные КХЛ зафиксировала, что средняя посещаемость этого регулярного чемпионата не просто побила прошлогодний рекорд, а впервые преодолела рубеж в 7 тыс. человек.

Причем, скорее всего, когда первенство 23 марта завершится, выяснится, что преодолела с большим запасом.

После матча «Амура» с «Барысом» до вторника было сыграно еще 11 из остававшегося в календаре первенства 41 матча. Их суммарная аудитория составила 94 850 зрителей. А средняя посещаемость встреч чемпионата достигла 7302 человек.

Это довольно заметная цифра. До нынешнего сезона КХЛ почти всегда занимала твердое третье место по посещаемости среди хоккейных лиг Европы, отставая от швейцарской и немецкой. В них она как раз стабильно превышает 7 тыс. зрителей. Но если брать швейцарские и немецкие показатели на конец прошлого года, то отечественная лига уже чуть-чуть превзошла их.

Ценности рекордам КХЛ добавляет тот факт, что они были достигнуты вопреки некоторым обстоятельствам, которые можно считать не очень благоприятными.

СКА, один из самых популярных клубов КХЛ, из-за ремонта гигантской «СКА-Арены», рассчитанной более чем на 23 тыс. зрителей и часто заполняющейся практически до отказа, первую половину чемпионата принимал соперников в гораздо менее вместительном «Ледовом дворце». А градус интриги в этом первенстве, строго говоря, был не таким высоким, как в предыдущем. В начале этой недели уже определились все 16 участников play-off, а также победитель регулярного чемпионата: им стал ярославский «Локомотив».

О постоянном росте интереса к КХЛ сообщал и «Яндекс Плюс» («Яндекс» является стратегическим партнером лиги, ее матчи транслирует «Кинопоиск»). Из его исследования выяснилось, что прошлогодний play-off пользовался исключительным спросом у интернет-аудитории. В общей сложности 80 матчей в его рамках на «Кинопоиске» посмотрели около 1 млн подписчиков. В итоге play-off КХЛ стал вторым по популярности спортивным событием в истории ресурса после чемпионата мира по футболу 2022 года. Удивительный факт, учитывая, что раньше российские зрители ориентировались в основном на топовые международные турниры. За решающей же серией между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом» следили 318 тыс. подписчиков «Яндекс Плюс». По сравнению с предыдущим сезоном ее аудитория увеличилась на 54%.

В «Кинопоиске» “Ъ” сообщили, что «продолжение роста было очевидно уже на старте текущего сезона».

По данным компании, прошлый сезон посмотрели 1,4 млн подписчиков «Яндекс Плюс», а «суммарная аудитория с учетом обзоров матчей, шоу и оригинального хоккейного контента "Кинопоиска", которые доступны бесплатно, превысила 2,3 млн пользователей», «на текущий же момент, за период с начала нового сезона и до марта 2025 года, аудитория КХЛ выросла в 1,5 раза».

Президент КХЛ Алексей Морозов, комментируя “Ъ” всплеск интереса к чемпионату, отнес его к «кумулятивному эффекту от различных решений лиги и действий клубов и партнеров, которые вкладывают огромные средства в развитие хоккея», напомнив, что в стратегии развития структуры «магистральными направлениями являются продукт, аудитория и спортсмены». «Мы ввели целый набор инструментов по выравниванию возможностей клубов — поднялась спортивная интрига и конкуренция. За неделю до его завершения известна лишь одна пара play-off. Кто против кого сыграет в первом раунде, будет решаться в последних матчах, "на флажке" регулярного чемпионата. Далее, мы приняли решение играть до конца мая. И у нас впервые регулярный чемпионат проходит до конца марта, а общее число игровых дней составляет 187, что позволило сократить среднее число матчей в день до минимального показателя 4,18 игры, что положительно сказалось на посещаемости и интересе зрителей к матчам»,— сказал господин Морозов.

Кроме того, он подчеркнул, что «не перестанет повторять, сколько разных мероприятий делается для аудитории онлайн и офлайн»: «И это происходит не только на аренах, мы работаем над тем, чтобы контакт с хоккеем КХЛ был в разных средах жизни человека. Посмотрите на сотни различных активностей от клубов и партнеров лиги по всей стране. Мы сделали доступным смотрение КХЛ в различных средах — трансляции на федеральном канале "Матч ТВ", региональные телеканалы, по подписке "Яндекс Плюс" в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск", а также на сайте и в мобильном приложении КХЛ. И там не только трансляции, а целая линейка видеопродуктов».

Алексей Морозов подчеркнул, что в лиге «видят отклик» аудитории: «Только на платформе YouTube общее число просмотров составляет более 151 млн. Площадками-лидерами для размещения вертикального видеоконтента являются Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.— “Ъ”), TikTok и "VK Клипы": в этом сезоне суммарное количество просмотров составило 153,2 млн, взаимодействий (лайки, комментарии, репосты) — 3,9 млн. Мы видим, что болельщики стали еще активнее пользоваться сайтом КХЛ. Число его уникальных посетителей за период с 1 июля 2024 по 17 марта 2025 года в сравнении с аналогичными данными прошлого сезона выросло на 10,25%».

Алексей Доспехов