Глава Марий Эл Юрий Зайцев поручил главам муниципальных образований усилить работу по привлечению к ответственности граждан, нарушающих установленные в регионе правила выгула собак, а также усилить контроль за соблюдением этих норм. Об этом господин Зайцев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Марий Эл поручил усилить контроль за бездомными собаками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Марий Эл поручил усилить контроль за бездомными собаками

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Юрия Зайцева, в республике действует программа по отлову и стерилизации бездомных животных. Она позволяет контролировать их популяцию, а также минимизировать возможные угрозы, исходящие от них.

«В сельской местности, частном секторе хозяева выпускают своих питомцев на самовыгул, и такие животные тоже могут представлять опасность для людей», — сообщил Зайцев.

Также, по словам чиновника, в Марий Эл помимо федеральных нормативов действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных. Эти правила были закреплены в 2022 году постановлением правительства республики.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выдвинули инициативу, предполагающую передачу регионам полномочий самостоятельно устанавливать сроки пребывания бездомных животных в приютах. После завершения установленного периода содержания предлагается разрешить их эвтаназию.

Артём Дергунов