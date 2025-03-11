Усыпить нельзя приютить

Депутаты Госдумы от Татарстана Айдар Метшин, Айрат Фаррахов, Татьяна Ларионова и другие парламентарии выступили с законодательной инициативой дать субъектам России право самостоятельно определять сроки содержания бездомных животных в приютах. После истечения установленных сроков питомцев разрешат усыплять. Зоозащитники выступили против данной инициативы. Эксперт считает, что законопроект требует доработки и конкретики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госдуме предложили разрешить субъектам РФ самостоятельно определять срок содержания животных в приютах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В Госдуме предложили разрешить субъектам РФ самостоятельно определять срок содержания животных в приютах

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Госдуму внесена законодательная инициатива об изменениях в статьи 16 и 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди 25 соавторов проекта — депутаты от Татарстана Айдар Метшин, Айрат Фаррахов и Татьяна Ларионова.

Инициатива предлагает разрешить законодательным органам субъекта РФ самостоятельно определять порядок работы с бездомными животными, в том числе устанавливать сроки их содержания в приютах. При этом указано, что животных нужно содержать до наступления их естественной смерти, истечения времени пребывания или передачи новым владельцам. Животных разрешается усыплять, если у них есть тяжелые заболевания или истек срок их содержания в приюте.

Субъекты РФ могут максимально учитывать особенности регионального и местного уровня, что позволит им гибко и соразмерно реагировать на проблему и принимать адекватные меры, говорится в пояснительной записке к инициативе.

Законопроект был внесен 28 февраля 2025 года, а 3 марта Госдума приняла решение направить его в рассылку субъектам России. В документах говорится, что инициатива не потребует дополнительных средств из федерального бюджета, а также изменения или приостановления действия других законов.

Летом прошлого года Конституционный суд РФ признал, что умерщвление животных должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Также было указано, что эвтаназия может проводиться, если конкретное бездомное животное агрессивно или совершило нападение.

Один из авторов проекта, Айдар Метшин, рассказал, что действующая система мер по обращению с бездомными животными не обеспечивает необходимый уровень безопасности населения.

«Защитники животных призывают к гуманному обращению с животными, защитники людей — к защите людей от безнадзорных животных. Думаю, эти подходы не противоречат друг другу, а дополняют. Сегодня наша задача — защитить людей и, прежде всего, детей от нападения бродячих собак», — рассказал господин Метшин.

Член организации «Зоозабота» Эвелина Скрипочкина заявила «Ъ Волга-Урал», что зоозащитники категорически против нового законопроекта. Госпожа Скрипочкина считает, что проблему можно решить комплексной работой: увеличением финансирования на отлов бездомных животных, сотрудничеством с общественными организациями и обязательной регистрацией собак. Последнюю меру с 1 января 2025 года ввели в Татарстане, а с 1 июля также планируют установить штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию собак — от 2 до 4 тыс. руб.

Юрист компании «Яхатин» Антон Смирнов заявил, что законопроект содержит несколько коллизий. Эксперт отметил, что дальнейшие действия приюта после истечения сроков содержания будет сложно проконтролировать. По действующему законодательству работу по отлову ведут предприниматели, заключающие контракты, а контроль за исполнением осуществляется с помощью видеозаписи.

Эксперт также указал, что по Гражданскому кодексу РФ, если хозяин потерял питомца, то право собственности к муниципалитету переходит только через шесть месяцев, что может не совпасть с установленным в регионе сроком содержания в приюте. В инициативе необходимо указать срок и условия для обнаружения домашнего животного владельцем, закон требует больше конкретики, считает Антон Смирнов.

Сегодня также стало известно, что первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил конфисковывать домашних животных у недобросовестных хозяев и ужесточить уголовную ответственность для владельцев собак, нападения которых привели к гибели человека.

Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале сообщил, что в 2024 году в России 237 тыс. человек пострадали от укусов собак. Ряд громких случаев произошел и в Татарстане. Так, в ноябре прошлого года в поселке Константиновка Казани обнаружили тело женщины со следами укусов. По версии следствия, потерпевшую могли загрызть собаки с промышленной базы в Самосырово. Владельца промбазы отправили под домашний арест, а в феврале меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

Еще одно нападение бездомной собаки произошло в поселке Дербышки в июне прошлого года. Школьница получила серьезные травмы, было возбуждено уголовное дело. Другой случай произошел уже в январе этого года, когда бесхозные собаки напали на пенсионерку в Зеленодольском районе Татарстана. Доклад по уголовному делу затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Диана Соловьёва