Авторитетный бизнесмен остался при своих

Кассационный суд оставил в силе решение апелляционной инстанции, отклонившей гражданский иск прокуратуры к предполагаемому лидеру ОПГ «Трифоновские» Александру Ясину почти на 1 млрд руб. в доход РФ. По мнению надзорного ведомства, авторитетный предприниматель с компаньонами незаконно получал доход от двух самовольно построенных во Владивостоке торговых центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предъявление обвинения Александру Ясину

Фото: @sledcom25 Предъявление обвинения Александру Ясину

Фото: @sledcom25

Сегодня Девятый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы прокурора Приморья Сергея Столярова и оставил в силе решение апелляционной инстанции, отказавшей надзорному ведомству во взыскании с Александра Ясина, его сына Константина Ясина и подчиненного Сергея Матвеева в солидарном порядке в пользу РФ 966,9 млн руб.

В прокуратуре Приморья от комментариев отказались. Адвокат Александра Ясина Михаил Рябинин предположил, что прокуратура может предъявить заявленную надзором сумму ущерба уже в порядке уголовного судопроизводства. «Закон это позволяет»,— сказал «Ъ» защитник.

Первоначально в июле прошлого года Первореченский райсуд Владивостока удовлетворил гражданский иск прокурора Столярова к Ясиным и Матвееву о взыскании с них почти 1 млрд руб.

Надзорное ведомство настаивало, что ответчики самовольно построили ТЦ «Гранд» и «Союз» в столице Приморья (в марте 2022 года Ленинский райсуд признал их самовольными постройками и обязал снести), поэтому у совладельцев торговых центров отсутствовало право на получение доходов от сдачи их помещений в аренду. «Доходы, полученные ответчиками от использования незаконно возведенных объектов, не могут им принадлежать. Незаконно полученный доход подлежит обращению в собственность Российской Федерации»,— говорится в иске.

Однако апелляционная инстанция Приморского краевого суда в ноябре прошлого года решение Первореченского райсуда отменила, согласившись с доводами защиты. «У суда первой инстанции отсутствовали предусмотренные законом основания для взыскания с ответчиков совокупного дохода от предоставления в аренду торговых площадей»,— говорится в решении апелляции.

Как указал крайсуд, прокурором не представлено допустимых доказательств наличия ущерба, причиненного интересам государства, «так как имущество, признанное самовольной постройкой, не является имуществом РФ, следовательно, доход от аренды не мог являться доходом РФ».

Кроме того, суд счел необоснованной ссылку прокурора на положения ч. 1 ст. 234 ГК РФ, согласно которой в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления. «В отношении ответчиков обвинительный приговор не вынесен, ответчики не являются лицами, в отношении которых установлен факт совершения какого-либо преступления»,— напомнил крайсуд.

Между тем следствие считает Александра Ясина лидером ОПГ «Трифоновские». По версии СКР, с 1990 года во Владивостоке действовала банда, которую сначала возглавлял Сергей Трифонов, а после его убийства в мае 2004 года — Александр Ясин. Как считает следствие, члены банды совершили семь убийств, а также «преступления, связанные с вымогательствами, незаконным завладением имуществом других лиц и организаций, денежных средств и долей в коммерческих предприятиях».

Самому Ясину, который является руководителем Федерации кудо Дальневосточного федерального округа, вменяется в вину руководство бандой, личная причастность к двум убийствам и уклонение от уплаты налогов на сумму 181 млн руб.

Слушание материалов этого уголовного дела уже ведется в Приморском краевом суде.

Следственное управление СКР по Приморью предъявило обвинение Александру Ясину и по другому, «экономическому», уголовному делу. Ему инкриминируются руководство и участие в организованном преступном сообществе (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, члены ОПГ «Трифоновские» на участках земли, предназначенных для объектов отдыха, спорта, туризма и развлечения, незаконно построили во Владивостоке ТЦ «Гранд» и «Союз» и получили от их использования в период с 2004 по 2022 год более 1,6 млрд руб. дохода.

Александр Ясин не признает вину по обоим уголовным делам.

Алексей Чернышев, Владивосток