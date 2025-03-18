Два томских вуза получат по 1 млрд рублей на развитие проектов

Томский государственный и политехнический университеты вошли в число вузов России, которые в рамках программы «Приоритет-2030» получат на 2025 год максимальную субсидию в размере 1 млрд руб. Финансирование предоставлено для развития стратегических проектов.

В отборе участвовали 142 вуза из 56 регионов России. Эксперты оценивали работы с 12 по 15 марта. Из общего числа 119 вузов получили гранты на общую сумму 30,5 млрд руб. Оставшиеся 23 — статус кандидата программы и смогут побороться за финансирование в следующем году. По 1 млрд руб. получат 11 вузов из первой группы. Во второй группе 21 вуз, которые получат приблизительно по 460 млн руб. В третьей группе — 68 вузов, грант каждому из них составит около 100 млн руб.

Большинство из представленных проектов посвящены биомедицинским технологиям. Также популярными оказались проекты по микроэлектронике и фотонике и по созданию новых материалов с заданными свойствами.

Лолита Белова