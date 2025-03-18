Орловец получил 15 лет лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма

Вступил в силу приговор, вынесенный Вторым западным окружным военным судом жителю Орловской области 1976 года рождения. Его признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приговорили к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет с ограничением свободы на один год и штрафом в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в ФСБ России.

Следствие установило, что осужденный был подписчиком Telegram-каналов украинских террористических организаций и в течение 2023–2024 годов неоднократно переводил им деньги на покупку дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии.

В начале февраля Воронежский облсуд признал трех человек виновными в госизмене и приговорил их к 14–18 годам колонии строгого режима. Самый серьезный срок назначен россиянину, который также осужден за незаконное хранение боеприпасов и призывы к экстремистской деятельности.

Юрий Голубь