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Воронежский облсуд приговорил трех человек к реальным срокам за госизмену

Воронежский облсуд завершил рассмотрение уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ) в отношении трех россиян, передававших представителю Украины данные о ВС РФ и стратегических объектах. В областной прокуратуре сообщили, что Александру Филимонову, который также признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и в призывах к экстремистской деятельности (ст. 222 и 280 УК РФ), назначено 18 лет колонии, а Руслану Власову и Ивану Игнатову по 14 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно картотеке дел, уголовное дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей в закрытом режиме с апреля 2024 года. Как установлено в суде, подсудимые с 2022 года сотрудничали с представителем Украины. По его заданию они собирали и передавали ему данные о российских военнослужащих, железнодорожных мостах, военном аэродроме и здании регионального УФСБ. Кроме того, по данным прокуратуры, в переписке они выразили готовность поджечь некий объект на железной дороге. Во время обысков у одного из задержанных были найдены боеприпасы к стрелковому оружию.

В сообщении прокуратуры не указано, признали ли осужденные вину. По приговору Филимонову в течение двух лет запрещено администрировать сайты, чаты и группы. Для всех осужденных также установлены ограничения свободы после отбытия наказания на полтора года.

Владимир Зоркий

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