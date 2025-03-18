В Улан-Удэ найдены останки финалистки «Миссис Бурятия-2024»

В Улан-Удэ на территории гаражного кооператива в заброшенном строении обнаружены предположительно тела Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева, пропавших без вести в апреле прошлого года. Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, тела были обнаружены в заброшенном строении в гаражном кооперативе в досмотровой яме на глубине около двух метров под слоем песка, льда и мусора. Представитель ведомства в разговоре с «Ъ» уточнил, что тела находятся в состоянии «близком к скелетированному» и требуется «30-дневная экспертиза» для их точного опознания и причины смерти.

В региональном управлении СКР также отмечают, что с момента исчезновения женщины и мужчины следователями осмотрены и проанализированы «видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, а также десятки зданий и сооружений». Был отработан маршрут движения автомобиля потерпевшей, на этой территории были осмотрены около 500 гаражных комплексов.

По информации источников «Ъ», знакомых с ходом расследования, 30-летняя Сэсэг Буинова в вечер исчезновения, 11 апреля, подрабатывала на такси. В ее машину на парковке возле супермаркета подсел знакомый 26-летний Станислав Норбоев. Через некоторое время в автомобиль сел еще один мужчина, личность которого пока не установлена, после чего машина выехала с парковки. Внедорожник со скрученными номерами удалось обнаружить спустя три дня на окраине Улан-Удэ. В дальнейшем в нескольких километрах от этого места были найдены личные вещи Буиновой и Норбоева со следами их крови.

За несколько дней до исчезновения Сэсэг Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия-2024», получив титул «Мисс топ-модель».

Влад Никифоров, Иркутск