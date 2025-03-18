Фестиваль, черт возьми

В Салониках завершился 27-й фестиваль документального кино — один из наиболее авторитетных в Европе. О фильмах—победителях международного конкурса рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм—победитель фестиваля «Сосуществование, черт возьми!» посвящен израильско-палестинскому конфликту, увиденному в совершенно неожиданном ракурсе

Фото: My Teez Production / Sundance Institute Фильм—победитель фестиваля «Сосуществование, черт возьми!» посвящен израильско-палестинскому конфликту, увиденному в совершенно неожиданном ракурсе

Фото: My Teez Production / Sundance Institute

Главный приз присужден фильму «Сосуществование, черт возьми!». Он посвящен болезненному и затяжному израильско-палестинскому конфликту, увиденному в совершенно неожиданном ракурсе. Героиня этой картины Ноам Шустер-Элиасси известна как политическая активистка и комедийная актриса. Дочь еврейских родителей, она выросла в «Оазисе мира» — уникальной для современного Израиля общине, где палестинцы и евреи живут вместе как соседи и друзья с 1970 года, в то время как вокруг мир и взаимопонимание кажутся несбыточной мечтой. Проходя стажировку в Гарвардском университете, Шустер-Элиасси поставила стендап-сет, личное политическое one-woman-show. Его и положила в основу фильма снявшая его Амбер Фарес.

Обе женщины, режиссер и героиня, критикуют израильскую политику, но делают это не в лоб, а посредством юмора и сатиры, считая их самым эффективным оружием.

Иногда шутки бывают на грани фола. Выступая на вручении наград в Салониках, Шустер-Элиасси вспомнила тот период своей жизни, когда она занималась гуманитарной деятельностью в Руанде, была дипломатом и возглавляла организацию Interpeace под эгидой ООН. А затем заявила: «Я перешла из политической сферы в комедийную, узнав, что еврейский комик сыграл президента, а потом стал президентом Украины на самом деле».

В подобном хулиганском ключе сделан весь фильм, авторы которого убеждены, что лучший способ политического высказывания — это острое слово. Потому что, когда публика смеется, это значит, что она тебя слушает. А через шутку можно говорить о серьезных вещах.

Конечная цель фильма, как написано в фестивальном каталоге, чтобы «зрители уходили со смехом и слезами на глазах, которые ощущались бы как бальзам и пинок под зад». Недаром в оригинале картина называется «Coexistence, My Ass!».

Политический активизм в центре и другой премированной ленты: жюри наградило ее «Серебряным Александром». Режиссеры Джесси Шорт Булл и Дэвид Франс показали документальный фильм-расследование «Освободите Леонарда Пелтиера», посвященный судьбе борца за права коренных американцев, который провел в тюрьме почти полвека по обвинению в убийстве агента ФБР. Эта история обросла разными интерпретациями и мифами, а справедливость приговора вызывает много сомнений.

Имея в распоряжении чрезвычайно богатый архивный материал, авторы искусно обработали его и создали политический докутриллер. В нем раскрывается подоплека драматических событий 1975 года, когда произошла вооруженная стычка между индейцами и агентами ФБР, а параллельно разгоралась борьба между коррумпированным руководством племени и молодыми радикалами. Фильм настаивает на том, что судебное разбирательство основывалось на ложных показаниях и опускало важные улики. За истекшие 50 лет кто только не выступал за освобождение индейского активиста — от Горбачева до далай-ламы, от Мадонны до Йоко Оно, от Роберта Редфорда до Кевина Спейси, не говоря о правозащитных организациях. Шесть раз Пелтиер выдвигался на Нобелевскую премию мира. Но судебная система США все это время отказывала заключенному в досрочном освобождении. В последние часы своего президентства Джозеф Байден смягчил наказание Леонарду Пелтиеру, заменив его на домашний арест на территории индейской резервации Тертл-Маунтин в Северной Дакоте.

Третий фильм, отмеченный жюри специальным упоминанием, называется «Дитя пыли» и поставлен Вероникой Мличевской. Его герой Санг — один из тысяч нежеланных детей, брошенных американскими солдатами после войны во Вьетнаме. В 55 лет сбывается мечта всей его жизни — встретиться с отцом. Путешествие в Соединенные Штаты заставляет его задуматься о своей идентичности, он пытается преодолеть разрыв между двумя совершенно разными мирами и культурами. Даже спустя полвека после окончания войны ее раны остаются болезненными, и фильм показывает это, не утрачивая деликатной интонации и привлекая весь арсенал технических средств современного документального кино.

Андрей Плахов