Золотые «Мечты»

Жюри 75-го Берлинского кинофестиваля наградило «Золотым медведем» фильм норвежца Дага Йохана Хёугеруда «Мечты (Секс и любовь)». Это решение не только вызвало споры, но и подняло вопрос о том, в каком направлении движется Берлинале. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Даг Йохан Хёугеруд был удивлен победой своего фильма в Берлине не меньше всех остальных

Фото: Lisi Niesner / Reuters Режиссер Даг Йохан Хёугеруд был удивлен победой своего фильма в Берлине не меньше всех остальных

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Берлинский конкурс в этом году не отличался особенно высоким уровнем, и все же в нем были фильмы, затрагивающие важные темы и отвечающие драматизму момента, переживаемого миром. Это прежде всего едкий, политически некорректный «Континент 25» румына Раду Жуде (подробнее — в “Ъ” от 22 февраля). Но этой замечательной картине достался только «Серебряный медведь» за сценарий.

Второй серьезный фильм конкурса по иронии судьбы тоже назывался «Мечты»: он поставлен мексиканцем Мишелем Франко. Обернувшийся взрывом насилия роман богатой американки и мексиканского нелегала воспринят на фестивале как метафора трамповской Америки, грозящей переломать ноги стране-соседке, если та будет проявлять строптивость. Получившая высокий рейтинг у критиков, картина Франко осталась вовсе без призов.

Единственный награжденный фильм с актуальным контентом был показан за рамками конкурса и получил награду как лучший документальный. Он называется «Удерживая Лиат», снят режиссером Брандоном Крамером в формате репортажа о том, как семья похищенной хамасовцами Лиат Бейнин переживает трагедию и борется за освобождение заложницы.

Дополнительную напряженность конфликту придает то обстоятельство, что семья Лиат не едина в своих политических взглядах, а ее отец — убежденный пацифист и оппонент израильского правительства.

Если прошлогодний фильм-победитель документальной секции Берлинале «Нет другой земли» был откровенно пропалестинским и даже спровоцировал скандал на закрытии фестиваля, нынешнее награждение не вызвало всплеска эмоций. Но спичи в поддержку Палестины прозвучали на других фестивальных мероприятиях, в том числе из уст награжденной почетным «Золотым медведем» актрисы Тильды Суинтон.

Второй в призовой иерархии Гран-при жюри «Серебряный медведь» достался «Голубой тропе» бразильца Габриэля Маскаро. Эта картина с элементами авантюрной комедии и фантастической антиутопии понравилась, кажется, всем. Своего рода «Тельма и Луиза», только с героинями 75+. Еще один «Серебряный медведь» присужден симпатичному «Посланию» аргентинца Ивана Фунда, а за лучшую режиссуру отмечен Хо Мэн, чья «Жизнь на земле», выполненная в канонах китайского народного эпоса, не вызвала особого энтузиазма.

Французская «Ледяная башня» Люсиль Хадзихалилович получила еще одну «медвежью» награду «за выдающиеся художественные достижения». Актерские призы достались американцам: «Серебряный медведь» за лучшую роль присужден Роуз Бирн (фильм «Будь у меня ноги, я бы тебя пнула»), а за роль второго плана — Эндрю Скотту («Голубая луна»).

Все эти решения выглядят скорее компромиссными. А вот присуждение «Золотого медведя» норвежскому фильму «Мечты (Секс и любовь)» было, видимо, вопросом принципа. Его героиня, семнадцатилетняя Йоханна, увлечена учительницей французского и доверяет свои переживания дневнику.

Записи обнаруживают мать и бабушка; это подвигает их к размышлениям над собственной жизнью, в которой далеко не все тайные мечты и желания осуществились.

Любопытны особенности реакции разных поколений. Бабушка, сама литератор, сформировалась в эпоху антибуржуазных протестов и сексуальной революции; она видит во внучке свою наследницу по прямой. Мать — дитя эпохи политкорректности и феминизма: она сразу подозревает в ситуации своей дочери абьюз. Сама же девушка, как многие в ее «генерации снежинок»,— это открытая страница, игра возможностей: только в финальном кадре есть намек на то, куда она вырулит в своих поисках себя.

Картина Дага Йохана Хёугеруда — последняя часть его трилогии, первые две назывались «Секс» и «Любовь». Теперь главными оказываются мечты, которые в интимной жизни часто заменяют реальность. Как и два предыдущих, это фильм очень скандинавский — в том понимании, которое возникло в этой культуре после Ингмара Бергмана. В ней принято избегать больших экзистенциальных вопросов, апеллировать к конкретным «маленьким людям» и их чувствам, показывать их с теплотой и юмором.

Занятно при этом, что на создание трилогии Хёугеруда вдохновил опыт поляка Кшиштофа Кесьлевского, снявшего в течение года трилогию «Три цвета: Синий, Белый, Красный». Это классика «кино морального беспокойства», той традиции, которую продолжает сегодня Раду Жуде. Именно он поставил жирную точку в церемонии закрытия Берлинале.

Будучи одним из главных провокаторов сегодняшнего мирового кино, румынский режиссер посвятил полученный им приз памяти своего духовного предшественника Луиса Бунюэля, который родился ровно 125 лет назад.

Тут же Жуде позволил себе рискованную шутку в вечер накануне общегерманских выборов. Намекая на угрозу прихода к власти ультраправых, он выразил надежду, что следующий Берлинале не откроется через год фильмом Лени Рифеншталь «Триумф воли».