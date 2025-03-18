Льготные лекарства измеряются сроками

Следственное управление СКР по Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников, которая привела к значительной задержке поставок льготных лекарств в регион. В региональном минздраве ситуацию не комментируют. Ранее минздрав ссылался на сложности, возникшие с изменением законодательства по закупкам. Эксперты считают, что причины срыва закупок не только в халатности чиновников, но и в недоработках облправительства — недостаточном финансировании лекарственного обеспечения и позднем доведении лимитов. В прокуратуре настаивают, что вина лежит исключительно на региональном минздраве, и отмечают, что если выяснится, что срыв поставок лекарств привел к тяжким последствиям, то уголовное дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В подразделениях «Ульяновской госаптеки» с ноября 2024 года по конец февраля 2025 года отсутствовали необходимые льготные лекарства

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В подразделениях «Ульяновской госаптеки» с ноября 2024 года по конец февраля 2025 года отсутствовали необходимые льготные лекарства

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В понедельник отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников регионального минздрава, в результате которой были сорваны закупки лекарственных препаратов и медизделий (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ или ареста до трех месяцев).

Уголовное дело возбуждено по материалам проведенной ранее прокурорской проверки причин нехватки льготных лекарств. Проверка показала, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года должностные лица департамента обеспечения лекарственными препаратами и медизделиями регионального минздрава «не предприняли надлежащих мер к инициированию закупок лекарственных препаратов и медизделий», в связи с чем, по состоянию на февраль 2025 года, не были сформированы запасы по 11 наименованиям лекарств, включенных в перечень медикаментов для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а сами граждане не были обеспечены соответствующими препаратами по выписанным рецептам. Как отмечает облпрокуратура, действия минздрава поставили под угрозу жизнь и здоровье многих граждан, «только больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не смогли по выписанным рецептам получить эти лекарства, насчитывается почти 5 тыс. человек». К примеру, в акте прокурорской проверки отмечалось, что в подразделениях «Ульяновской госаптеки» с ноября 2024 года по конец февраля 2025 года отсутствовало лекарство «Ривароксабан» (сердечно-сосудистое антитромботическое средство) в различных дозировках, в котором нуждались 1920 жителей региона, но закупочные процедуры по препарату были организованы только 30 января 2025 года, а на аптечный склад лекарство поставлено только 24 февраля.

В СУ СКР комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что уголовное дело только возбуждено и конкретных подозреваемых нет.

Подобные уголовные дела о срыве обеспечения граждан лекарствами ранее уже были возбуждены в Ивановской области (18 февраля) и в Красноярском крае (12 марта).

Министр здравоохранения Ульяновской области Мария Шалягина также отказалась от комментариев, заметив, что «пока никаких официальных документов об уголовном деле в министерство здравоохранения региона не поступало».

Как ранее сообщал «Ъ», проблему обеспечения лекарствами подняли депутаты регионального заксобрания 24 февраля на заседании бюджетного комитета, попросившие минздрав пояснить, почему регион остался на два месяца без льготных лекарств. Тогда министр Мария Шалягина пояснила депутатам, что с 1 января этого года были внесены изменения в законодательство о закупках, и введенный механизм «второй лишний» (когда при наличии российского производителя или производителя ЕАЭС отсекаются поставщики иностранных лекарств), приводил к тому, что «из-за низкой начальной максимальной цены контракта» торги в январе и феврале «не состоялись». Депутатов такое объяснение не устроило, они назвали ответ «детским лепетом», заявив, что вина «лежит на региональном минздраве», который, зная об изменениях законодательства о закупках, должен был заранее к этому подготовиться.

В отчете регионального министра здравоохранения о деятельности минздрава в 2024 году (подготовлен для депутатов заксобрания, заслушивание назначено на 19 марта) отмечается, что на закупку лекарств в 2024 году было выделено в областном бюджете 1,273 млрд руб. при потребности 1,593 млрд руб. (на 2025 год пока заложено только 380 млн руб. — “Ъ”), при этом финансирование было «дробным», что не позволяло произвести закупку лекарств сразу на большой период и лишало возможности формирования долговременных запасов лекарств, что в случае несостоявшихся торгов приводило к срыву поставок лекарств. Министр предлагает выделять годовой объем финансирования сразу в первом полугодии, что позволит заблаговременно провести все закупочные процедуры и создать необходимый запас лекарств.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не считает, что принцип «второй лишний» мог стать причиной срыва поставок. По его мнению, вина лежит на региональном минздраве, но «также и на облправительстве и самих депутатах заксобрания», поскольку финансирование лекарственного обеспечения всегда было дефицитным и всегда дробилось по кварталам, а в 2024 году «лимиты на закупку были выделены слишком поздно — только в конце ноября», «и из-за сложной процедуры закупок минздрав уже просто физически не мог их освоить». «Я не жду, что кого-то привлекут к уголовной ответственности, но считаю, что уголовное дело принесет свою пользу, позволив выявить все причины и заставить облправительство в первую очередь выделять средства на здоровье граждан в полном объеме, а уже потом на иные направления»,— сказал депутат.

В облпрокуратуре настаивают на вине регионального минздрава. «У них для нормального обеспечения лекарствами были все возможности. И если в ходе расследования выяснится, что срыв в обеспечении лекарствами привел к тяжким последствиям для кого-то из больных, то тогда дело будет уже переквалифицировано на часть 2 статьи 293, что грозит лишением свободы на срок до пяти лет»,— пояснил старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск