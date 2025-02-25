«Второй лишний» не помог

В Ульяновске уже почти два месяца проблема с обеспечением льготными лекарствами. Как выяснилось, причиной стал срыв торгов из-за того, что ни одного поставщика не устроила предложенная начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК). В региональном минздраве считают, что косвенно причиной стало изменение законодательства о торгах, которым установлены новые условия, защищающие интересы российских производителей (механизм отсечения иностранных участников торгов при наличии российского поставщика). Депутаты областного заксобрания считают, что вина в срыве торгов лежит на региональном минздраве. По мнению экспертов, причины глубже, и необходимо принять срочные меры, чтобы сохранить конкуренцию, обеспечить бесперебойное проведение торгов и защитить интересы граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за срыва торгов лекарств для льготников в аптеках не оказалось

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Из-за срыва торгов лекарств для льготников в аптеках не оказалось

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник на заседании бюджетного комитета заксобрания Ульяновской области при обсуждении законопроекта об изменениях в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования депутаты пытались выяснить, почему регион остался на два месяца без жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, а также иных льготных лекарств.

Ранее депутатам поступали жалобы жителей региона о невозможности получить выписанные по рецептам льготные лекарственные средства, в том числе это касалось лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний, лекарств для диабетиков и т. д. Вопрос уже обсуждался на социальном комитете, на этот раз он был напрямую задан министру здравоохранения региона Марии Шалягиной. Депутат Марина Беспалова заявила, что «на конец февраля более половины федеральных льготников не получили бесплатные лекарства». По ее словам, аналогичная, буквально «критическая» ситуация наблюдалась в ноябре и декабре минувшего года.

Министр здравоохранения пояснила, что с 1 января этого года внесены изменения в законодательство о закупках, и «практически вся Россия весь январь и первую половину февраля не торговала, потому что просто невозможно было произвести торги». По ее словам, теперь в закупках лекарств в целях ориентации на российского производителя используется механизм «второй лишний», когда при наличии российского производителя (или ЕАЭС) отсекаются поставщики иностранных лекарств, но «из-за низкой начальной максимальной цены контракта» многие торги в январе и феврале «не состоялись». Сейчас, по словам министра, регион пытается выйти из сложившейся ситуации, участвуя в совместных с другими регионами торгах.

Марина Беспалова назвала объяснение Марии Шалягиной «детским лепетом», отметив, что видит в региональном минздраве «неуправляемую систему». По ее мнению, обязанность министерства — обеспечить льготников жизненно важными лекарствами, и даже при сорвавшихся торгах должны были искать возможность закупить лекарства, «есть комиссия по КЧС», «у губернатора есть огромные полномочия, в том числе по закупке препаратов, минуя торги».

Вице-спикер Владимир Камеко заявил, что, по его мнению, вина в необеспечении жителей региона лекарствами лежит на региональном минздраве, и, зная об изменениях законодательства о закупках, ведомство должно было заранее к этому подготовиться, а «не кивать на федералов».

Председатель бюджетного комитета Мария Шпак в беседе с «Ъ» заметила, что «закон о бюджете 2025 года был принят еще в ноябре, в нем уже было заложено 380 млн руб. на закупку лекарственных средств, и ничто не мешало региональному минздраву провести закупки еще в прошлом году, чтобы уже в новом году обеспечить и оплатить все поставки». Впрочем, никаких решений по ситуации с провалом обеспечения льготников лекарствами комитет не принял.

Между тем, действительно, 8 августа 2024 года президент подписал закон №318-ФЗ, который вводил унифицированные правила по обеспечению национального режима (защиты российского производителя) — своду принципов, регулирующих участие иностранных контрагентов в госзакупках на территории РФ. Одно из правил — использование механизма «второй лишний», по которому, если в торгах участвует хотя бы одна заявка с российскими услугами или товарами, полностью соответствующая его требованиям, иностранные контрагенты «отсекаются» и не могут претендовать на контракт. Действие правил распространяется в том числе на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а с 1 июля распространится уже на все стратегически значимые лекарства.

В ассоциации фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») отмечают, что введение механизма «второй лишний» вызвало определенные сложности. Многие препараты, производимые российскими фармпредприятиями, нередко имеют импортные составляющие и в конечном итоге цена их в сравнении с зарубежными препаратами становится выше, и «отсекание» иностранных производителей приводит к росту цены контракта.

Получить комментарий министра здравоохранения Марии Шалягиной не удалось. На запрос «Ъ» она не ответила.

Анализ информации по закупкам в интернете показал, что заметных срывов закупок у других регионов России не было. Проходила информация только по Ивановской области, где, как и в Ульяновской области, в январе и феврале были большие перебои с обеспечением льготников необходимыми лекарствами. В связи с бездействием должностных лиц регионального департамента здравоохранения, которое «привело к острому дефициту на региональном складе отдельных препаратов для лечения сахарного диабета, бронхо-легочных и онкологических заболеваний», прокуратура Ивановской области на минувшей неделе возбудила уголовное дело по факту халатности чиновников (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до года исправительных работ).

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с «Ъ» отметила, что, по ее мнению, вина минздрава Ульяновской области не так велика, и случилась системная проблема, «о возможности появления которой ранее предупреждали эксперты». По ее мнению, механизм защиты российского производителя был недостаточно продуман по возможным последствиям. «Мы боялись этих процессов. Печально, что проявление этого уже началось. Нужно внимательно проанализировать ситуацию и срочно принимать решение. Надо сохранять конкуренцию. Для граждан важно наличие лекарств и их качество»,— отметила эксперт. Она также заметила, что объединенные закупки нескольких регионов, когда большие объемы дают возможность поставщику согласиться на более низкую цену, — «это, в принципе, нормальный выход», «раньше эксперты предлагали вообще организовать большие федеральные закупки и затем уже распределять лекарства».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал «Ъ», что во вторник на заседании Госдумы он задал вопрос по ситуации с провалом закупок у регионов заместителю министра здравоохранения Сергею Глаголеву, и он признал, что «да, действительно, были сбои, но регионы должны были это предотвратить и грамотно выставлять начальную цену». «Я считаю, что все-таки региональный минздрав должен был вовремя учесть изменения в законодательстве и подготовиться к ним, возможно, надо было более внимательно подходить к расчету НМЦК. Странно, что молчали, что не заявили сразу о проблеме, поскольку, считает замминистра, все можно было решить. Но и правительство РФ, создав особую схему для производителей, должно было обговорить все условия. А так получилось, что перспективная схема дала сбой»,— отметил депутат, пообещав, что в ближайшие дни намерен детально разобраться в проблеме.

Сергей Титов, Ульяновск