Wiz отказалась от предложения Alphabet на $23 млрд

Американский стартап в области кибербезопасности Wiz отказался продавать свой бизнес Alphabet. Вместо этого компания сосредоточится на проведении IPO, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалось письмо гендиректора Wiz Ассафа Раппапорта сотрудникам стартапа.

О том, что Alphabet намерена приобрести Wiz, ранее сообщала The Wall Street Journal. Корпорация Сундара Пичаи оценивала Wiz в $23 млрд. Это могла быть крупнейшая покупка в истории Alphabet.

«От таких предложений трудно отказываться, но с нашей исключительной командой я чувствую уверенность в том, что делаю правильный выбор»,— цитирует Bloomberg господина Раппапорта. По словам главы Wiz, вместо продажи бизнеса он хочет добиться миллиардной выручки по итогам года и провести в ближайшие годы первичное размещение акций.

Wiz была основана в 2020 году и занимается разработкой программного обеспечения для безопасности облачных вычислений. В мае нынешнего года Wiz провела раунд финансирования и привлекла $1 млрд. Тогда компания оценивалась в $12 млрд.

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Кирилл Сарханянц