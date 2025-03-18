Red Sea Airlines запустила рейсы из Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 18 марта запускает прямые рейсы из московского аэропорта Внуково в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщила пресс-служба авиагавани.

Регулярные рейсы будут осуществляться три раза неделю: по вторникам, средам и четвергам. Для перелетов будет использоваться Boeing 737-800. До этого авиакомпания обслуживала только аэропорты Шереметьево и петербургский Пулково.

Red Sea Airlines — молодая египетская авиакомпания, основанная в 2021 году и базирующаяся в Шарм-эш-Шейхе. Она выполняет регулярные и чартерные рейсы из Хургады и Шарм-эш-Шейха по различным направлениям, в том числе в Европу, Россию и страны СНГ. С июня 2023 года осуществляет регулярные полеты в Россию. В авиапарке перевозчика — три современных среднемагистральных лайнера Boeing 737-800.

Гендиректор «Уральских авиалиний» накануне, 17 марта, говорил, что авиакомпания может перенести некоторые рейсы из аэропорта Домодедово во Внуково. По его словам, вопрос обсуждается внутри компании. Как ранее выяснил «Ъ», базовая для Домодедово авиакомпания S7 также может перейти в Шереметьево или Внуково. Перевозчик обеспечивал Домодедово около четверти всей выручки, и потенциальный уход ухудшит и без того тяжелую финансовую ситуацию аэропорта.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «С вещами на вылет».