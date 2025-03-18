NYT: Украина опасается, что Трамп согласится передать России порт в Одессе

Украина опасается, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над портом в Одессе в рамках предстоящих телефонных переговоров, сообщает газета The New York Times со ссылкой на помощников Владимира Зеленского. В материале журналисты сравнивают предстоящую беседу президентов с Ялтинской конференцией в 1945 году, когда обсуждалось послевоенное устройство Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Иванов, Коммерсантъ Фото: Максим Иванов, Коммерсантъ

Как говорится в материале, администрация США дала понять, что Россия продолжит контролировать вошедшие в ее состав территории. Однако в Киеве опасаются, что Дональд Трамп может пойти и на большие уступки. «Они (украинские власти,— "Ъ") обеспокоены тем, что господин Трамп может поддерживать другие желания господина Путина относительно частей Украины, возможно, включая критически важный порт Одесса»,— говорится в публикации.

Сегодня, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп планируют провести телефонный разговор. Темой обсуждения станет вопрос территорий и контроля над АЭС. По словам президента США, есть «хорошие шансы» завершить российско-украинский конфликт.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».