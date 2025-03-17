Уиткофф: Россия и США обсуждают доступ к Черному морю

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море. Еще одной темой обсуждения США и России он назвал принадлежность Запорожской АЭС.

«Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море»,— сказал Стив Уиткофф CBS News.

Как добавил спецпредставитель, урегулирование российско-украинского конфликта состоит из множества элементов, но «никто не опускает руки». По его словам, в завершении конфликта заинтересованы все стороны, в том числе Европа.

13 марта Стив Уиткофф встретился с Владимиром Путиным. Господин Путин передал «дополнительные сигналы» для президента США Дональда Трампа, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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