США отказались возвращать Франции статую Свободы

Белый дом США ответил отказом на призыв члена Европарламента Рафаэля Глюксманна вернуть статую Свободы обратно во Францию. Французский политик объяснил свою инициативу тем, что США отошли от демократии и встали на «сторону тиранов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на вопрос о том, вернет ли президент США Дональд Трамп статую Франции, ответила: «Абсолютно нет». «И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки»,— сказала она во время брифинга (цитата по «РИА Новости»).

Статуя Свободы была изготовлена во Франции под руководством скульптора Огюста Бартольди, процесс занял почти десять лет. В США ее доставили в июне 1885 года, а церемонию открытия провел 28 октября 1886 года американский президент Гровер Кливленд. С 1984 года включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас статуя расположена на острове Свободы в Верхней Нью-Йоркской бухте, почти в 3 км от острова Манхэттен.

В конце февраля французский президент Эмманюэль Макрон посетил Вашингтон и встретился с господином Трампом. Главной темой их беседы стало урегулирование военного конфликта на Украине. Господин Макрон заявил, что обмен мнениями был «чрезвычайно продуктивным» и что после разговора с президентом США он «полностью уверен, что есть путь вперед».

Подробности — в материале «Ъ» «Много хорошего в направлении мира».