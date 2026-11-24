CNN: гендиректор Nvidia извинился перед сотрудниками после возвращения на пост
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан извинился перед сотрудниками компании после возвращения на свой пост, пишет CNN со ссылкой на источники. На корпоративной встрече он сказал, что также извинился перед женой и детьми.
Дженсен Хуан провел часовую встречу с сотрудниками после того, как 23 ноября совет директоров Nvidia восстановил его в должности гендиректора. По словам собеседников CNN, Дженсен Хуан пояснил, что ушел в отставку из-за нарушения кодекса поведения. При этом, по его словам, подобные ошибки не означают автоматического увольнения.
Гендиректор Nvidia также рассказал сотрудникам, что не менее часа в день он посвящает психотерапии. По его словам, корпоративная встреча стала для него одной из самых сложных в его жизни. Он также отметил, что «самая трудная встреча в моей жизни была с женой».
12 ноября Дженсен Хуан ушел в отставку после публикаций о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной. Еще одну женщину, с которой у него были отношения, американские чиновники подозревали в связях с китайской разведкой. Менее чем через две недели Nvidia объявила о возвращении Хуана. По данным CNN, восстановлению Хуана предшествовало давление на совет директоров со стороны президента США Дональда Трамп.