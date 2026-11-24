12 ноября Дженсен Хуан ушел в отставку после публикаций о его внебрачных связях, в том числе с подчиненной. Еще одну женщину, с которой у него были отношения, американские чиновники подозревали в связях с китайской разведкой. Менее чем через две недели Nvidia объявила о возвращении Хуана. По данным CNN, восстановлению Хуана предшествовало давление на совет директоров со стороны президента США Дональда Трамп.