«Русская платина» перенесла ввод Черногорского ГОК на год позже

Ввод Черногорского месторождения платиноидов в Красноярском крае, лицензия на которое принадлежит структурам «Русской платины», сдвинут с 2025-го на 2026 год. Изначально ГОК планировалось запустить в 2024 году, однако возникли сложности с транспортировкой оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Проект реализуется в Арктической зоне, в сложных климатических условиях. Его пришлось полностью переделать из-за санкционных ограничений и невозможности поставок технологического оборудования, найти сопоставимые отечественные решения и новых поставщиков оборудования. Мы уже набираем эксплуатационный персонал, после ввода фабрики количество рабочих мест на проекте увеличится до 1,6 тыс.»,— сообщил генеральный директор ООО «Черногорская ГРК» Ахмед Бажаев.

Ввод состоится во втором квартале 2026 года. Сейчас на месторождении идут строительно-монтажные работы, ведется монтаж оборудования, завершается строительство ТЭЦ. Это положит начало созданию второго по величине производителя палладия и платины в России, сообщила пресс-служба КИП «Енисейская Сибирь».

Мощность ГОК с выходом на проектную мощность составит 7 млн т руды в год с перспективой расширения до 9 млн т. После завершения второго этапа освоение увеличится до 14 млн т.

Черногорское месторождение расположено в 15 километрах к юго-востоку от Норильска. Принятые к отработке запасы — 131 млн тонн руды с содержанием металлов 4Е (палладий, платина, родий, золото).

ООО «Черногорская ГРК» (входит в группу «Русская Платина») в 2022 году договорилась с ВЭБ.РФ и ВТБ о предоставлении финансирования в объеме до 180 млрд руб. на реализацию проекта.

Лолита Белова