На Камчатке ищут сбежавшего из стоматологической поликлиники арестанта

В Петропавловске-Камчатском во время посещения стоматологической поликлиники из-под конвоя сбежал рецидивист-арестант, передает «Ъ» во вторник, 18 марта.

Как сообщается в распространяемой на Камчатке ориентировке от правоохранительных органов, при посадке в специальный автомобиль из-под охраны сбежал 29-летний следственно-арестованный мужчина, обвиняемый в кражах и мошенничестве.

Он содержался в СИЗО, но пожаловался на зубную боль и был доставлен в медучреждение. Троим конвоирам не удалось предотвратить побег. Также сообщается, что неоднократно осужденный беглец склонен к воровству алкоголя для употребления и продажи.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский