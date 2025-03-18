В Приморье депутат подозревается в мошенничестве с отходами

Возбуждено уголовное дело в отношении депутата думы Арсеньева, члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Федика. Он подозревается в мошенничестве при оказании услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Приморью.

Как пояснил «Ъ» представитель следствия помимо депутатской деятельности Дмитрий Федик является директором ООО «Лидер» и в этом качестве заключил с КГУП «Приморский экологический оператор» договор на оказание услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов в Арсеньевском городском округе.

По версии следствия, не позднее июня прошлого года предприниматель дал указание подготовить отчетную документацию об объемах вывезенных отходов на полигон в селе Сысоевка. На основании этих документов КГУП перечислило ООО более 6,5 млн руб. «Деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению»,— уточняет следствие.

В действительности уже в декабре 2023 года вместимость полигона для захоронения твердых бытовых отходов в селе Старосысоевка была исчерпана и мусор ООО «Лидер» туда не вывозило. «Оплата прошла на основании фиктивной документации»,— сказал представитель следствия.

В офисе и доме Дмитрия Федика проведены обыски, он уже признал свою вину. «В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в мошенничестве»,— сказано в сообщении.

Алексей Чернышев, Владивосток