Трамп отозвал государственную охрану у детей Байдена

У детей бывшего президента США Джо Байдена отозвана государственная охрана, сообщил нынешний президент Дональд Трамп. По его словам, Хантера Байдена охраняли 18 человек, а дочь Эшли Байден — 13. Их охрану обеспечивали агенты Секретной службы.

Согласно законам США, бывшие президенты и их супруги получают пожизненную защиту Секретной службы. Вместе с тем защита, которая предоставляется ближайшим родственникам президента старше 16 лет, прекращается, когда тот покидает свой пост. Перед тем, как покинуть Белый дом, Джо Байден продлил действие защиты детям на шесть месяцев.

В январе Дональд Трамп отозвал защиту у Майка Помпео, Брайана Хука и Джона Болтона — все трое работали в первой администрации господина Трампа. Защита им была предоставлена Джо Байденом, поскольку американская разведка видела большие риски для всех трех человек из-за потенциальных угроз со стороны Ирана.