ОЭСР обновила макропрогноз в условиях рекордной неопределенности

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мировой экономики: до 3,1% в 2025 году (с прежде ожидавшихся 3,3%) и до 3% (с 3,3%) — в 2026-м. Для Китая ожидания прироста ВВП в этом году увеличены до 4,8% по сравнению с декабрьскими 4,7%, для России — до 1,3% с 1,1%. Прогноз для США снижен до 2,2% с 2,4%.

Ухудшение мирового прогноза объяснено возросшими торговыми барьерами, а также увеличившейся геополитической и политической неопределенностью, которая влияет на инвестиции бизнеса и на расходы домохозяйств. Индекс неопределенности экономической и внешнеторговой политики в мире, по оценке ОЭСО, достиг локального максимума, превысив показатели времен COVID-19 (см. график).

В организации отмечают высокое инфляционное давление во многих государствах. Средняя инфляция в странах G20 в 2025 году ожидается на уровне 3,8%, в 2026-м — 3,2%. При этом сохраняются «значительные риски» того, что эти показатели будут еще выше. Ключевой из них — дальнейшая фрагментация мировой экономики. «Расширение торговых барьеров ударит по росту во всем мире и увеличит инфляцию. Большая, чем ожидалось, инфляция приведет к более ограничительной денежно-кредитной политике и может стать причиной разрушительной переоценки финансовых рынков»,— опасаются в ОЭСР. Эксперты организации отмечают, что растущие государственные расходы стран на оборону могут поддержать экономический рост в краткосрочной перспективе, но потенциально усугубят долгосрочное фискальное давление.

В ОЭСР предлагают центробанкам «сохранять бдительность», а правительствам — соблюдать фискальную дисциплину для обеспечения приемлемого уровня долга для того, чтобы реагировать на будущие потрясения и учитывать давление на расходы. «Странам необходимо найти способы совместного решения своих проблем в рамках глобальной торговой системы»,— призывают в ОЭСР. Повышению уровня жизни, по мнению экспертов организации, будет способствовать рост устойчивости производственно-сбытовых цепочек, реформы регулирования для развития товарных и трудовых рынков, а также повышение квалификации работников.

Артем Чугунов